رمضان صبحي يحقق رقما غائبا منذ 523 يوما مع بيراميدز

الأربعاء، 22 يونيو 2022 - 23:04

كتب : محمود حمدي

بيراميدز - الجونة - رمضان صبحي

حقق رمضان صبحي رقما غائبا عن مسيرته مع بيراميدز منذ 523 يوما وذلك عقب فوز فريقه بثلاثية على إيسترن كومباني.

رمضان صبحي سجل الهدفين (الثاني) في الدقيقة "44" و(الثالث) في الدقيقة "90+2" خلال المباراة التي أقيمت على استاد بتروسبورت ضمن الجولة 22 من الدوري.

رمضان صبحي المنضم إلى بيراميدز صيف 2020 سجل هدفين في مباراة واحدة مرتين مع فريقه.

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مواجهة بيراميدز والمقاولون العرب ضمن الجولة السابعة من منافسات الموسم المنصرم شهدت الثنائية الأولى لرمضان صبحي بقميص بيراميدز.

وسجل رمضان صبحي هدفين في المباراة التي انتهت بفوز بيراميدز 3-1 يوم 15 يناير 2021.

رمضان صبحي انتظر 523 يوما لتسجيل ثنائية جديدة في شباك إيسترن كومباني يوم 22 يونيو 2022.

لاعب الأهلي السابق رفع رصيده إلى 4 أهداف خلال 23 مباراة بالموسم الحالي بقميص بيراميدز.

صاحب الـ25 عاما شارك مع بيراميدز في 59 مباراة وسجل 15 هدفا وصنع 9 آخرين في جميع المسابقات منذ انضمامه للفريق.

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