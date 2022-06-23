بعثة مصر تغادر إلى الجزائر للمشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط

الخميس، 23 يونيو 2022 - 11:06

كتب : FilGoal

صور من بعثة مصر المشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط

غادرت بعثة مصر المشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط في نسختها التاسعة عشر، القاهرة إلى الجزائر استعدادا لخوض منافسات البطولة.

وتستضيف مدينة وهران الجزائرية دورة ألعاب البحر المتوسط خلال الفترة من 25 يونيو الجاري إلى 5 يوليو المقبل.

ويأتي سفر البعثة على متن طائرة خاصة بعد الاتفاق بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية.

أخبار متعلقة
8 أسماء لاختيار اثنين.. المرشحون لحمل علم مصر في افتتاح دورة ألعاب البحر المتوسط طائرة خاصة لنقل بعثة مصر المشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط مصر تشارك بـ دورة ألعاب البحر المتوسط بالجزائر في 19 رياضة ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022 – تعرف على مجموعات مصر في الرياضات الجماعية

وكان أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية قد اجتمعا مع أفراد البعثة أول أمس الثلاثاء من أجل التأكيد على الثقة في قدرات اللاعبين لحصد الميداليات والاستعداد الجيد لمنافسات أولمبياد باريس 2024.

ويرأس بعثة مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط، عبدالعزيز غنيم أمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس اتحاد الملاكمة بينما نائب رئيس البعثة االباسل عبدالله رئيس اتحاد الشراع وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية.

وتشارك بعثة مصر بعدد 177 لاعبا ولاعبة بواقع 114 لاعبا و63 لاعبة.

وتشارك مصر في النسخة 19 من دورة ألعاب البحر المتوسط المقرر إقامتها في وهران برياضات ألعاب القوى والريشة الطائرة وكرة السلة 3x 3 والملاكمة والسلاح والجمباز وكرة اليد والكاراتيه والرماية والتنس والتايكوندو والكرة الطائرة والقوس والسهم والجودو والشراع وتنس الطاولة ورفع الأثقال والمصارعة والفروسية.

واعتذر عن عدم المشاركة اتحاد السباحة بسبب المشاركة في بطولة العالم بالمجر وكذلك اعتذرت اتحادات الدراجات وكرة القدم.

البحر المتوسط الجزائر وهران مصر
نرشح لكم
اسكواش - انتصار علي فرج ونوران جوهر.. وتأهل هانيا ونور وعسل لنصف النهائي مدربتها أنقذت حياتها.. لاعبة أمريكا في السباحة التوقيعية تفقد الوعي تحت الماء كرة سلة - خسارة منتخب السيدات أمام بلجيكا وفوز على الدومنيكان للانسحاب في بداية مشوار مونديال 3×3 رفع أثقال - المتوجة بـ 3 ذهبيات ناشئين لـ في الجول: لا أخاف الحديد.. أثق به وفي نفسي كأس العرب للصالات - مصر تتأهل للدور المقبل بعد الفوز أمام الجزائر كرة طائرة - مدرب منتخب مصر لـ في الجول: قرار إقالتي؟ لا أعلم شيئا كرة سلة - إصابة مهاب ياسر بقطع في الرباط الصليبي.. وتحديد موعد العملية الجراحية كرة سلة - مهاب ياسر: التحاليل والأشعة ستحدد مدى قوة إصابتي
أخر الأخبار
ناجلزمان: ما فعله ماني في بداية المفاوضات شيء نادر الحدوث 8 دقيقة | الكرة الأوروبية
مرتضى: يجب إيقاف الدوري الآن.. وأزلت لافتة طارق حامد من النادي 30 دقيقة | الكرة المصرية
سادس إفريقيا وثالث العرب.. منتخب مصر يهبط 8 مراكز في تصنيف فيفا 30 دقيقة | الكرة المصرية
تشالهان أوغلو: إبراهيموفيتش يبلغ من العمر 40 عاما ليس 18.. ولم يسهم في التتويج باللقب 37 دقيقة | الكرة الأوروبية
بعثة مصر تغادر إلى الجزائر للمشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط 46 دقيقة | رياضات أخرى
مباريات اليوم 23-6-2022 والقنوات الناقلة.. مباراة مصيرية لـ حجازي في الدوري السعودي ساعة | الوطن العربي
مدرب المحلة بعد الخسارة من الأهلي: قد يكون هناك أخطاء تحكيمية 10 ساعة | الكرة المصرية
عبد الحفيظ: الموسم الحالي صعب للغاية بسبب المنافسة على أكثر من بطولة 10 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بجانب محمود علاء.. في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الزمالك أمام الأهلي 2 رحيل إيهاب جلال والاستعانة بالأجانب.. تعرف على جميع قرارات اتحاد الكرة المصري 3 رودريجو يكشف ما قاله مودريتش لـ صلاح بعد نهائي دوري أبطال أوروبا 4 "اهتمام من النادي الأهلي في الشرق الأوسط".. أي فريق يتفاوض مع مانويل بيليجريني؟