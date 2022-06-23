بعثة مصر تغادر إلى الجزائر للمشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط

غادرت بعثة مصر المشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط في نسختها التاسعة عشر، القاهرة إلى الجزائر استعدادا لخوض منافسات البطولة.

وتستضيف مدينة وهران الجزائرية دورة ألعاب البحر المتوسط خلال الفترة من 25 يونيو الجاري إلى 5 يوليو المقبل.

ويأتي سفر البعثة على متن طائرة خاصة بعد الاتفاق بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية.

وكان أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية قد اجتمعا مع أفراد البعثة أول أمس الثلاثاء من أجل التأكيد على الثقة في قدرات اللاعبين لحصد الميداليات والاستعداد الجيد لمنافسات أولمبياد باريس 2024.

ويرأس بعثة مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط، عبدالعزيز غنيم أمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس اتحاد الملاكمة بينما نائب رئيس البعثة االباسل عبدالله رئيس اتحاد الشراع وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية.

وتشارك بعثة مصر بعدد 177 لاعبا ولاعبة بواقع 114 لاعبا و63 لاعبة.

وتشارك مصر في النسخة 19 من دورة ألعاب البحر المتوسط المقرر إقامتها في وهران برياضات ألعاب القوى والريشة الطائرة وكرة السلة 3x 3 والملاكمة والسلاح والجمباز وكرة اليد والكاراتيه والرماية والتنس والتايكوندو والكرة الطائرة والقوس والسهم والجودو والشراع وتنس الطاولة ورفع الأثقال والمصارعة والفروسية.

واعتذر عن عدم المشاركة اتحاد السباحة بسبب المشاركة في بطولة العالم بالمجر وكذلك اعتذرت اتحادات الدراجات وكرة القدم.