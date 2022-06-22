من طوكيو لـ دبي إلى الجبل الأخضر.. الجزيري ينصر الزمالك على البنك الأهلي

تأخر عن الرجوع 20 ساعة بسبب الطيران، لكنه عاد للزمالك في الوقت المناسب، فحول تأخر الأبيض إلى فوز على البنك الأهلي.

حول سيف الجزيري تأخر الزمالك بهدف إلى فوز قاتل على البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد.

وتغلب الزمالك على البنك الأهلي بهدفي سيف الجزيري ضمن مباريات الجولة 22 من الدوري المصري في المباراة التي أقيمت على ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر.

وسجل الجزيري هدفين لأول مرة في مباراة واحدة منذ انضمامه إلى الزمالك.

📋 عبد المجيد أساسي للمرة الأولى وبنشرقي يقود هجوم الزمالك أمام البنك الأهلي ⚪🏹#في_الدوري pic.twitter.com/dKJdYsYRew — FilGoal (@FilGoal) June 22, 2022

وغاب الدولي التونسي عن مباراة القمة الأخيرة أمام الأهلي بسبب تأخر وصوله، إذ خاض منافسات ودية مع تونس في اليابان وتأخر بترانزيت في دبي.

ورفع الزمالك رصيده إلى 48 نقطة من 22 مباراة، بينما يحتل البنك الأهلي المركز السابع بـ 30 نقطة بنفس عدد المباريات.

وصف المباراة

بدأ اللقاء سريعا من جانب الفريقين مع انحصار اللعب في وسط الملعب في الخمس دقائق الأولى.

وباغت أسامة إبراهيم ظهير البنك الأهلي، محمد عواد حارس مرمى الزمالك بتسديدة من ركلة حرة في الدقيقة السادسة ولكن حولها عواد إلى ركنية.

وأهدر محمد أوناجم هدفا محققا في الدقيقة 13 بعدما استقبل عرضية عبد الله جمعة برأسية ولكن مرت بجوار القائم الأيمن.

وسجل كريم بامبو هدفا في الدقيقة 16 بعد مراوغة محمد عواد ولكن ألغى محمود البنا الهدف بداعي التسلل.

وأرسل أوناجم كرة عرضية رائعة حولها بنشرقي برأسية في الدقيقة 22 ولكن مرت أعلى العارضة.

وفي هجمة مرتدة للزمالك في الدقيقة 25 أرسل بنشرقي تمريرة سحرية إلى زيزو الذي سددها ولكن حولها الزنفلي إلى ركنية.

وانفرد أوباما بمرمى البنك الأهلي في الدقيقة 41 وأهدر هدفا محققا بغرابة شديدة بعد عرضية زيزو.

وبعدها بدقيقة أرسل يعقوبو عرضية رائعة سددها بامبو ولكن في الشباك الخارجية.

الشوط الثاني

دفع جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك بمحمود عبد الرازق شيكابالا بدلا من أوناجم.

واحتسب محمود البنا خطأ لصالح البنك الأهلي على حدود منطقة جزاء الزمالك في الدقيقة 50 بعد عرقلة من عبد الله جمعة لكريم بامبو قبل أن يطالب حكما الفيديو العودة لمراجعة الكرة.

وتم احتساب ركلة جزاء للبنك الأهلي بعد مشاهدة البنا للكرة والتي كانت داخل منطقة الجزاء.

ونجح عاصم صلاح في تحويل ركلة الجزاء إلى هدف أول في المباراة بالدقيقة 55 على يسار محمد عواد.

وكاد هلال أن يضاعف النتيجة لصالح البنك الأهلي بتسديدة في الدقيقة 61 ولكن تصدى لها عواد بنجاح.

ودفع فيريرا بسيف الجزيري بدلا من أوباما في الدقيقة 64 من أجل تدعيم هجوم الأبيض.

كما دفع خالد جلال بالثنائي معروف يوسف وأسامة فيصل بدلا من ناصر منسي ومحمد فتحي.

وتألق محمود الزنفلي في الدقيقة 67 أمام تسديدة قوية من شيكابالا وحولها إلى ركنية.

قبل أن يتألق الزنفلي مجددا أمام شيكابالا بتسديدة أرضية رائعة ولكن ركنية جديدة للزمالك.

ونجح سيف الجزيري في معادلة النتيجة بالدقيقة 72 بعد استلام تمريرة زيزو وسدد كرة أرضية رائعة من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك على يسار الزنفلي.

ودفع فيريرا بالثنائي يوسف أسامة وإسلام جابر في الدقيقة 80 بدلا من زيزو وعبد الله جمعة.

ونجح يوسف أسامة في صناعة ثاني أهدافه في الدوري بعد تمريرة أرضية استقبلها الجزيري في الدقيقة 86 وسجل هدف التقدم للزمالك.

وهدأ بعد الهدف الثاني ونجح الزمالك في خطف نقاط المباراة ليواصل تصدر الترتيب.

ورفع الزمالك رصيده إلى 48 نقطة من 22 مباراة، بينما يحتل البنك الأهلي المركز السابع بـ 30 نقطة بنفس عدد المباريات.

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