عبد الحفيظ: الموسم الحالي صعب للغاية بسبب المنافسة على أكثر من بطولة

يرى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن الموسم الحالي صعب للغاية بسبب منافسة الفريق على أكثر من بطولة.

وتغلب الأهلي بصعوبة على غزل المحلة بهدفين مقابل هدف واحد، وتسجيل هدف الفوز في الوقت القاتل قبل دقائق من نهاية المباراة.

وقال عبد الحفيظ عبر الموقع الرسمي للأهلي: "حققنا فوزا مهما للغاية على غزل المحلة في مشوار المنافسة على لقب الدوري".

وأضاف "اللاعبون لديهم مهمة صعبة خلال الفترة الحالية في المواجهات المختلفة".

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز مساء الأحد في ربع نهائي كأس مصر للموسم الماضي.

وشدد عبد الحفيظ "المباراة كانت صعبة وشهدت حصول الفريق على العديد من الفرص، وكان من الممكن تسجيل عدد أكبر من الأهداف لولا غياب التوفيق".

وعن أداء غزل المحلة قال عبد الحفيظ: "قدموا مباراة قوية بفضل امتلاكهم مجموعة مميزة من اللاعبين، لا يوجد مجال في الوقت الراهن سوى للتركيز فقط في ظل ضغط المباريات والغيابات العديدة التي تضرب صفوف الفريق".

وتابع "دائما ما أتحدث مع اللاعبين عن ضرورة التركيز الشديد واللعب حتى آخر ثانية لأن أي فريق قادر على التسجيل طالما يقدم المطلوب منه بشكل سليم".

وبالحديث عن لقاء بيراميدز كشف "نتعامل مع الأمر الواقع ونبدأ التحضير للمباراة، وعلى الجميع التركيز لتحقيق أفضل النتائج".

وشدد عبد الحفيظ "هذا الموسم صعب للغاية في ظل المنافسة على أكثر من بطولة".

واختتم مدير الكرة بالأهلي تصريحاته "لدينا مباراة مهمة للغاية أمام بيراميدز، سنستعيد عددا من اللاعبين المصابين، والفريق قادر على تقديم نتائج مميزة خلال الفترة المقبلة".

ورفع الأهلي رصيده إلى 44 نقطة من 19 مباراة في المركز الثالث ولديه ثلاث مباريات مؤجلة.

ويبتعد الأهلي عن الصدارة بأربع نقاط.