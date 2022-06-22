المصري لـ في الجول: اللعب في دمياط؟ القرار في يد الأمن

علّق عاطف مبروك نائب رئيس المصري على دعوة نادي دمياط لخوض مبارياته على ملعبه في رأس البر.

وأبدى محمد أبو جنبه رئيس دمياط، رغبته في خوض المصري مبارياته في دمياط.

ورد عاطف مبروك عبر FilGoal.com: "حتى الآن لم تصلنا أي دعوة رسمية".

وتابع: "في النهاية لو وصلتنا دعوة، فالأمر ليس في أيدينا، بل هو قرار أمني بتحت".

وصرّح محمد أبو جنبه رئيس نادي دمياط لـ FilGoal.com: "قررنا دعوة المصري لخوض مبارياته على ملعبنا في دمياط الجديدة".

وأضاف: "الملعب يقع في منطقة الجربي برأس البر، وجاهز أمنيًا لاستضافة المباريات الرسمية".

ومن المُنتظَر أن يُفتتح الملعب خلال الأيام المقبلة بحضور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومنال عوض محافظ دمياط.

ويخوض المصري جميع مبارياته الداخلية والخارجية على ملعب برج العرب في الإسكندرية.

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