المصري لـ في الجول: اللعب في دمياط؟ القرار في يد الأمن

الأربعاء، 22 يونيو 2022 - 22:09

كتب : بسام أبو بكر

المصري - بيان رسمي

علّق عاطف مبروك نائب رئيس المصري على دعوة نادي دمياط لخوض مبارياته على ملعبه في رأس البر.

وأبدى محمد أبو جنبه رئيس دمياط، رغبته في خوض المصري مبارياته في دمياط.

ورد عاطف مبروك عبر FilGoal.com: "حتى الآن لم تصلنا أي دعوة رسمية".

وتابع: "في النهاية لو وصلتنا دعوة، فالأمر ليس في أيدينا، بل هو قرار أمني بتحت".

وصرّح محمد أبو جنبه رئيس نادي دمياط لـ FilGoal.com: "قررنا دعوة المصري لخوض مبارياته على ملعبنا في دمياط الجديدة".

وأضاف: "الملعب يقع في منطقة الجربي برأس البر، وجاهز أمنيًا لاستضافة المباريات الرسمية".

ومن المُنتظَر أن يُفتتح الملعب خلال الأيام المقبلة بحضور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومنال عوض محافظ دمياط.

ويخوض المصري جميع مبارياته الداخلية والخارجية على ملعب برج العرب في الإسكندرية.

اقرأ أيضا:

صلاح يودع ماني

مدرب منتخب الطائرة يرد على نبأ إقالته

بداية الكرة الخماسية في الإسكندرية قبل 125 عامًا

حقيقة طلب كيروش مبلغ خرافي للعودة

إصابة قوية لـ مهاب ياسر

المصري دمياط
نرشح لكم
مدرب المحلة بعد الخسارة من الأهلي: قد يكون هناك أخطاء تحكيمية عبد الحفيظ: الموسم الحالي صعب للغاية بسبب المنافسة على أكثر من بطولة مصدر من الحكام لـ في الجول: حكم الأهلي وبيراميدز اعتذر عن عدم الحضور.. ومحاولة أخرى مؤتمر قمصان: هناك أخطاء يجب أن نصححها.. والمباراة في الأهلي مثل 4 مع فريق آخر الجزيري: حققنا المهم أمام البنك الأهلي وهو نقاط المباراة.. رحيلي عن الزمالك مجرد كلام ديجافو.. الأهلي يهرب من كمين المحلة بانتصار قاتل رمضان صبحي يحقق رقما غائبا منذ 523 يوما مع بيراميدز أمير مرتضى: اللاعبون الشباب قد يجبرونا على عدم الشراء.. وفيريرا شجاع وجريء
أخر الأخبار
مدرب المحلة بعد الخسارة من الأهلي: قد يكون هناك أخطاء تحكيمية 55 دقيقة | الكرة المصرية
عبد الحفيظ: الموسم الحالي صعب للغاية بسبب المنافسة على أكثر من بطولة 56 دقيقة | الكرة المصرية
مصدر من الحكام لـ في الجول: حكم الأهلي وبيراميدز اعتذر عن عدم الحضور.. ومحاولة أخرى ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر قمصان: هناك أخطاء يجب أن نصححها.. والمباراة في الأهلي مثل 4 مع فريق آخر ساعة | الكرة المصرية
سكاي: كريستال بالاس خطف موهبة إنجلترا من يونايتد ساعة | الكرة الأوروبية
اسكواش - انتصار علي فرج ونوران جوهر.. وتأهل هانيا ونور وعسل لنصف النهائي ساعة | رياضات أخرى
الجزيري: حققنا المهم أمام البنك الأهلي وهو نقاط المباراة.. رحيلي عن الزمالك مجرد كلام 2 ساعة | الكرة المصرية
سكاي: جلسة منتظرة تعيد بوجبا إلى يوفنتوس 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بجانب محمود علاء.. في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الزمالك أمام الأهلي 2 رحيل إيهاب جلال والاستعانة بالأجانب.. تعرف على جميع قرارات اتحاد الكرة المصري 3 رودريجو يكشف ما قاله مودريتش لـ صلاح بعد نهائي دوري أبطال أوروبا 4 مصدر مقرب من بوميل لـ في الجول: المدرب الفرنسي وافق على عرض مصر في انتظار القرار النهائي