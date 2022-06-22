نادي دمياط يدعو المصري لخوض مبارياته على ملعبه في رأس البر
الأربعاء، 22 يونيو 2022 - 21:12
كتب : رضا السنباطي
وجّه نادي دمياط الدعوة لنظيره المصري البورسعيدي ليخوض مبارياته على ملعبه.
وصرّح محمد أبو جنبه رئيس نادي دمياط لـ FilGoal.com: "قررنا دعوة المصري لخوض مبارياته على ملعبنا دمياط الجديد".
وأضاف: "الملعب يقع في منطقة الجربي برأس البر، وجاهز أمنيًا لاستضافة المباريات الرسمية".
ومن المُنتظَر أن يُفتتح الملعب خلال الأيام المقبلة بحضور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومنال عوض محافظ دمياط.
ويخوض المصري جميع مبارياته الداخلية والخارجية على ملعب برج العرب في الإسكندرية.
اقرأ أيضا:
مدرب منتخب الطائرة يرد على نبأ إقالته
بداية الكرة الخماسية في الإسكندرية قبل 125 عامًا
حقيقة طلب كيروش مبلغ خرافي للعودة
نرشح لكم
مدرب المحلة بعد الخسارة من الأهلي: قد يكون هناك أخطاء تحكيمية عبد الحفيظ: الموسم الحالي صعب للغاية بسبب المنافسة على أكثر من بطولة مصدر من الحكام لـ في الجول: حكم الأهلي وبيراميدز اعتذر عن عدم الحضور.. ومحاولة أخرى مؤتمر قمصان: هناك أخطاء يجب أن نصححها.. والمباراة في الأهلي مثل 4 مع فريق آخر الجزيري: حققنا المهم أمام البنك الأهلي وهو نقاط المباراة.. رحيلي عن الزمالك مجرد كلام ديجافو.. الأهلي يهرب من كمين المحلة بانتصار قاتل رمضان صبحي يحقق رقما غائبا منذ 523 يوما مع بيراميدز أمير مرتضى: اللاعبون الشباب قد يجبرونا على عدم الشراء.. وفيريرا شجاع وجريء