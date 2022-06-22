نادي دمياط يدعو المصري لخوض مبارياته على ملعبه في رأس البر

مدرب المحلة بعد الخسارة من الأهلي: قد يكون هناك أخطاء تحكيمية

عبد الحفيظ: الموسم الحالي صعب للغاية بسبب المنافسة على أكثر من بطولة

مصدر من الحكام لـ في الجول: حكم الأهلي وبيراميدز اعتذر عن عدم الحضور.. ومحاولة أخرى

مؤتمر قمصان: هناك أخطاء يجب أن نصححها.. والمباراة في الأهلي مثل 4 مع فريق آخر

الجزيري: حققنا المهم أمام البنك الأهلي وهو نقاط المباراة.. رحيلي عن الزمالك مجرد كلام

ديجافو.. الأهلي يهرب من كمين المحلة بانتصار قاتل

رمضان صبحي يحقق رقما غائبا منذ 523 يوما مع بيراميدز

أمير مرتضى: اللاعبون الشباب قد يجبرونا على عدم الشراء.. وفيريرا شجاع وجريء