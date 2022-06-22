رغم الفوز بثلاثية.. جونياس: لم تكن مباراة سهلة.. وسعيد بعودة رمضان صبحي للتسجيل

الأربعاء، 22 يونيو 2022 - 21:36

كتب : FilGoal

تاكيس جونياس يقود المران الأول له مع بيراميدز

أشاد تاكيس جونياس المدير الفني لـ بيراميدز، بمستوى إيسترن كومباني بعد المباراة التي جمعت الفريقين.

بيراميدز فاز على إيسترن كومباني بثلاثية نظيفة في ملعب بتروسبورت بالجولة 22 للدوري المصري.

وقال جونياس بعد اللقاء: "حققنا فوزا مهما، المباراة لم تكن سهلة مطلقا والمنافس قدّم عرضًا قويًا".

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وأضاف: "من الضروري الاستمرار ومواصلة الانتصارات في الدوري وحصد النقاط المتتالية لكي يواصل المنافسة على اللقب".

وتابع: "نركز حاليا على تطوير الأداء من مباراة لأخرى وكذلك طريقة اللعب الكفيلة بتحقيق الفوز. من الطبيعي تراجع الأداء بعد الهدفين".

وواصل: "البداية لم تكن مثالية، لكن مع مرور الوقت سيطرنا على اللقب".

وأتم: "سعيد بعودة رمضان صبحي للتسجيل، الفريق لم يكن محظوظا في اللقاءات الماضية رغم صناعة العديد من الفرص، ومن المهم التسجيل من جميع الفرص التي تتاح لنا، نعمل على حل مشكلة التهديف".

وسجل إسلام عيسى الهدف الأول لبيراميدز في الدقيقة "19" وأضاف رمضان صبحي الهدفين (الثاني) في الدقيقة "44" و(الثالث) في الدقيقة "90+2" خلال المباراة التي أقيمت على استاد بتروسبورت ضمن الجولة 22 من الدوري.

بيراميدز حقق الفوز للمباراة الثانية على التوالي بعدما حسم اللقاء الماضي على حساب المصري بنتيجة 3-1.

فيما واصل إيسترن كومباني نتائجه السلبية وخسر من بيراميدز عقب هزيمة اللقاء الماضي على يد الأهلي بنتيجة 4-1.

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