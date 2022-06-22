بيراميدز يدمر إيسترن بثلاثية ويتمسك بوصافة الدوري

تمسك نادي بيراميدز بوصافة ترتيب الدوري المصري وحقق فوزا ثمينا على إيسترن كومباني بثلاثة أهداف دون رد.

وسجل إسلام عيسى الهدف الأول لبيراميدز في الدقيقة "19" وأضاف رمضان صبحي الهدفين (الثاني) في الدقيقة "44" و(الثالث) في الدقيقة "90+2" خلال المباراة التي أقيمت على استاد بتروسبورت ضمن الجولة 22 من الدوري.

بيراميدز حقق الفوز للمباراة الثانية على التوالي بعدما حسم اللقاء الماضي على حساب المصري بنتيجة 3-1.

فيما واصل إيسترن كومباني نتائجه السلبية وخسر من بيراميدز عقب هزيمة اللقاء الماضي على يد الأهلي بنتيجة 4-1.

ضغط مبكر

إيسترن كومباني بدأ المباراة بضغط مبكر على مرمى بيراميدز وحرمت العارضة أحمد حمزاوي من تسجيل الهدف الأول الذي سدد كرة قوية ارتطمت بالعارضة ثم شريف إكرامي حارس مرمى بيراميدز لتخرج إلى ركلة ركنية.

واصل أصحاب الأرض الضغط وأضاع كمال الفتوح فرصة هدف مؤكد ومرت تسديدته أعلى مرمى بيراميدز.

عقاب سريع

رد بيراميدز على ضغط إيسترن كومباني جاء سريعا عن طريق إسلام عيسى الذي استلم تمريرة أحمد فتحي وسدد بقوة في شباك أحمد بوسكا محرزا الهدف الأول للضيوف.

وعزز رمضان صبحي تقدم بيراميدز وسجل الهدف الثاني بعد عرضية حسين السيد المنطلق من الجهة اليسرى.

عودة مرفوضة

حكم المباراة احتنسب ركلة جزاء لنادي إيسترن كومباني في الشوط الثاني عقب عرقلة عماد ميهوب من قبل علي جبر مدافع بيراميدز.

القرار تبدل عقب رجوع حكم المباراة إلى تقنية الفار وألغى احتساب ركلة الجزاء لتضيع على إيسترن فرصة تقليل الفارق.

عمر أحمد زاد من متاعب إيسترن كومباني وحصل على البطاقة الحمراء عقب تدخله القوي على رمضان صبحي في الدقيقة "85".

رمضان صبحي عاد ليقضي على آمال إيسترن وسجل الهدف الثاني الشخصي له والثالث لفريقه ليضيف بيراميدز 3 نقاط جديدة إلى رصيده.

بهذا الفوز حافظ بيراميدز على وصافة ترتيب الدوري برصيد 46 نقطة جمعهم خلال 22 مباراة.

فيما توقف رصيد إيسترن كومباني عند 13 نقطة في المركز الـ18 (الأخير).

بيراميدز سيواجه إنبي يوم الأربعاء المقبل ضمن الجولة 23 من الدوري.

بينما سيلعب إيسترن كومباني ضد الجونة يوم الإثنين المقبل ضمن الجولة ذاتها.

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