الصفقة الأولى بعد العودة.. بورنموث يتعاقد مع ريان فريدريكس

أعلن نادي بورنموث عن تعاقده مع ريان فريدريكس قادمًا من وست هام في سوق الانتقالات الصيفية.

وينضم فريدريكس إلى بورنموث بعقدٍ لمدة موسمين مجانًا بعد انتهاء عقده مع وست هام.

وبات فريدريكس أول صفقة صيفية لـ بورنموث بعد صعوده للدوري الممتاز.

We're delighted to complete the signing of Ryan Fredericks on a free transfer 📝 Welcome to #afcb, @RyanFredericks_ 🤝 — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) June 22, 2022

فريدريكس (32 عامًا) لعب في صفوف وست هام بين 2018 و2022 وخاض معه 76 مباراة، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 6.

الظهير الأيمن الإنجليزي بدأ مسيرته في صفوف توتنام هوتسبير، ثم لعب معارًا لـ برينتفورد وميلوال وميلدسبره، قبل أن يمر عبر بريستول سيتي وفولام.

ولم يخض فريدريكس إلا 15 مباراة مع وست هام الموسم الماضي، منها 5 في الدوري الأوروبي.

وصرّح نيل بليك المدير التنفيذي لـ بورنموث: "أن نستطيع التوقيع مع لاعب بقدرات ريان وخبرته مجانًا، فذلك نقلة كبيرة للنادي".

وأتم: "إنه لاعب موهوب ومحترف ولديه خبرة المباريات الكبيرة، لعب بانتظام مع وست هام في الدوري الأوروبي الموسم الماضي، وخبرته في الدوري الإنجليزي ستكون حاسمة لفريقنا في الموسم المقبل".

واحتل بورنموث المركز الثاني في دوري القسم الثاني الإنجليزي الموسم الماضي، مما أعطاه بطاقة الصعود المباشر.

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