تشكيل بيراميدز – هشام محمد أساسي.. ومهاجم وهمي أمام إيسترن كومباني

الأربعاء، 22 يونيو 2022 - 18:11

كتب : هاني العوضي

بيراميدز × المصري

أعلن تاكيس جونياس المدير الفني لـ بيراميدز عن تشكيل فريقه لمواجهة إيسترن كومباني في ملعب بتروسبورت، بالجولة 22 للدوري المصري.

ويبدأ هشام محمد أساسيًا في خط وسط بيراميدز للمرة الثالثة فقط هذا الموسم والأولى منذ مباراة الجولة 16 أمام سيراميكا كليوبترا.

كما يعتمد جونياس على إبراهيم عادل على مهاجم وهمي، مع إبقاء فخر الدين بن يوسف ومحمد الجباس على مقاعد البدلاء.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في الدوري المصري برصيد 43 نقطة من 21 مباراة، بفارق نقطتين عن الزمالك المتصدر صاحب نفس عدد المباريات، ونقطتين عن الأهلي الثالث الذي خاض 18 مباراة.

تشكيل بيراميدز:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

الدفاع: أحمد فتحي – أسامة جلال – علي جبر – حسين السيد

الوسط: هشام محمد – إسلام عيسى – وليد الكرتي – عبد الله السعيد – رمضان صبحي

الهجوم: إبراهيم عادل

دكة البدلاء: أحمد الشناوي – أحمد سامي - أحمد أيمن منصور – أحمد توفيق – إيريك تراوري – عبد الله مجدي – محمود صابر – فخر الدين بن يوسف – محمد الجباس

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