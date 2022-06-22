تشكيل البنك الأهلي – عودة هلال كأساسي أمام الزمالك

أعلن خالد جلال المدير الفني لـ البنك الأهلي عن تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك في استاد المقاولون العرب بالجولة 22 للدوري المصري.

وشهد التشكيل عودة محمد هلال للتشكيل الأساسي، واستمرار كريم بامبو وناصر منسي في خط الهجوم.

طالع تشكيل الزمالك من هـــنـــا

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء معروف يوسف وأسامة فيصل ومحمود قاعود.

ويحتل البنك الأهلي المركز السابع في الدوري المصري برصيد 30 نقطة.

تشكيل البنك الأهلي:

حراسة المرمى: محمود الزنفلي

الدفاع: أسامة إبراهيم - أحمد ياسين – محمد دبش – عاصم صلاح

الوسط: محمود سيد – محمد فتحي - محمد هلال - إيزاكو يعقوبو - كريم بامبو

الهجوم: ناصر منسي

دكة البدلاء: أحمد صبحي – محمود قاعود – محمد بسيوني – أحمد سعيد – أسامة فيصل – محمد حامد – موسى دياوارا – أمير مدحت – معروف يوسف

موعد المباراة والقنوات الناقلة والمعلق

تقام المباراة يوم الأربعاء 22 يونيو الجاري.

ويلعب اللقاء على ملعب بتروسبورت.

وتبدأ المباراة في تمام السابعة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

ويعلق على المباراة بلال علام.

وكان لقاء الدور الأول بين الفريقين قد انتهى بالتعادل بهدف لكل منهما.

حكم اللقاء

أعلنت لجنة الحكام في اتحاد الكرة تعيين طاقم تحكيم بقيادة محمود البنا لمباراة الزمالك ضد البنك الأهلي في لقاء بالجولة 22 من الدوري المصري.

وجاء طاقم التحكيم كالآتي:

حكم ساحة: محمود البنا

حكم مساعد: محمود أبو الرجال

حكم مساعد: هاني خيري

حكم رابع: محمود وفا

حكم فيديو: محمود بسيوني

حكم فيديو مساعد: محمد الشناوي

وأدار البنا الموسم الجاري 9 مباريات في الدوري المصري، أشهر خلالها 39 بطاقة صفراء و3 حمراء واحتسب 5 ركلات جزاء.

وسبق له أن أدار مباراتين للزمالك، الأولى فاز الأبيض خلالها على الإسماعيلي بنتيجة 2-0 في الجولة الرابعة، والثانية شهدت الخسارة من إنبي بنفس النتيجة في الجولة 18.

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