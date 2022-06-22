تشكيل الزمالك - عبد المجيد أساسي لأول مرة في الدوري.. وبنشرقي مهاجم أمام البنك الأهلي

الأربعاء، 22 يونيو 2022 - 18:00

كتب : أحمد شوقي صلاح إبراهيم رمضان

الزمالك قبل انطلاق القمة

يبدأ حسام عبد المجيد مدافع الزمالك أساسيا للمرة الأولى في مسابقة الدوري في رابع مشاركاته مع الفريق الأول بالمسابقة.

ويلعب الزمالك ضد البنك الأهلي في الجولة 22 من الدوري المصري، في المباراة التي تقام بملعب المقاولون العرب.

ويغيب عن الزمالك كل من محمد عبد الشافي ومحمد عبد الغني ومحمود علاء، وحازم إمام وحمزة المثلوثي وأحمد فتوح ومحمد أبو جبل، وفي الوسط يستمر غياب طارق حامد.

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ويشارك أشرف بنشرقي في الهجوم مع بقاء الثنائي سيف الدين الجزيري وعمر السعيد على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل الزمالك كالآتي:

حراسة المرمى: محمد عواد

الدفاع: محمد طارق - محمود الونش - حسام عبد المجيد - عبد الله جمعة

الوسط: إمام عاشور - محمد أشرف "روقا" - أحمد سيد زيزو - أحمد سيد زيزو - محمد أوناجم

الهجوم: أشرف بنشرقي

دكة البدلاء: السيد عطية - إسلام جابر - محمود عبد الرازق شيكابالا - أيمن حفني - يوسف أسامة نبيه - سيف جعفر - رزاق سيسيه - سيف الدين الجزيري - عمر السعيد

ويتصدر الزمالك صدارة الدوري برصيد 45 نقطة من 21 مباراة.

ويحتل البنك الأهلي المركز السابع برصيد 30 نقطة من 21 مباراة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة والمعلق

تقام المباراة يوم الأربعاء 22 يونيو الجاري.

ويلعب اللقاء على ملعب بتروسبورت.

وتبدأ المباراة في تمام السابعة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

ويعلق على المباراة بلال علام.

وكان لقاء الدور الأول بين الفريقين قد انتهى بالتعادل بهدف لكل منهما.

حكم اللقاء

أعلنت لجنة الحكام في اتحاد الكرة تعيين طاقم تحكيم بقيادة محمود البنا لمباراة الزمالك ضد البنك الأهلي في لقاء بالجولة 22 من الدوري المصري.

وجاء طاقم التحكيم كالآتي:

حكم ساحة: محمود البنا

حكم مساعد: محمود أبو الرجال

حكم مساعد: هاني خيري

حكم رابع: محمود وفا

حكم فيديو: محمود بسيوني

حكم فيديو مساعد: محمد الشناوي

وأدار البنا الموسم الجاري 9 مباريات في الدوري المصري، أشهر خلالها 39 بطاقة صفراء و3 حمراء واحتسب 5 ركلات جزاء.

وسبق له أن أدار مباراتين للزمالك، الأولى فاز الأبيض خلالها على الإسماعيلي بنتيجة 2-0 في الجولة الرابعة، والثانية شهدت الخسارة من إنبي بنفس النتيجة في الجولة 18.

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