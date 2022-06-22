حسن شحاتة يوضح حقيقة تصريحاته ضد محمد صلاح

الأربعاء، 22 يونيو 2022 - 12:53

كتب : FilGoal

حسن شحاتة

أوضح حسن شحاتة المدير الفني السابق لمنتخب مصر حقيقة تصريحاته بأن محمد صلاح لم يقدم شيئا للمنتخب.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

مصر

وقال حسن شحاتة عبر قناة أون تايم سبورتس: "البعض اتهمني بأنني قلت إن محمد صلاح لم يقدم شيئا للمنتخب، كلامي كله عن صلاح أن المجاملة هي ما ستصلنا إلى ذلك لأن ما سمعته أن كارلوس كيروش أصبح مدربا للمنتخب عن طريق وكيل لاعبين وبالتالي لم أقل إن صلاح لم يقدم شيئا للمنتخب".

وأوضح "كيف أقول إنه نجم النجوم في العالم وبعدها أقول إنه لم يقدم شيئا للمنتخب".

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وأتم "صلاح يشرفنا وسيشرفنا وبالتوفيق لمنتخبنا وسنحاول دائما أن نكون في ظهره لدعمه".

ماذا حدث؟

تحدث حسن شحاتة عبر قناة صدى البلد قبل أيام عقب مباراة القمة والذي عرف احتفاله بعيد ميلاده الـ 75 قائلا: "رأيي في رحيل كارلوس كيروش؟ كيروش مختلف عن كوبر الذي كان يدافع لتحقيق أهداف محددة، ولكن حين نأتي بشخص لنجامله لأنه أتى عن طريق وكيل أعمال لاعب معين، هذه مجاملة لا تصح".

وبسؤاله عن هذا اللاعب قال: "من سيكون؟ محمد صلاح.. هذا ما عرفته. لم أكن مقتنعا بالتعاقد مع كيروش منذ البداية".

وتابع "صلاح نجم من نجوم العالم الآن بفضل أهدافه وبطولاته وهذا حقه، ولكن لا يمكننا الاعتماد على صلاح لاستقدام مدرب. لست واثقا من ذلك الأمر ولكن هذا ما سمعته".

وواصل "من الناحية الفنية محمد صلاح لم يقدم لنا شيئا. كان يجب أن يقدم أكثر من ذلك فهو نجم نجوم العالم".

وبسؤاله عن عدم قدرته على فعل المزيد لأنه لا يملك نفس لاعبي ليفربول في المنتخب قال: "هذا صحيح، يجب عليه أن يقول ذلك. هو لن يختار اللاعبين ولكن يجب أن يقول أن هؤلاء غير لاعبي ليفربول".

واختتم "أرى أنه لا يمكنك تعيين مدرب للمنتخب دون أن يسبق له الفوز ببطولة محلية".

وتوج شحاتة مع منتخب مصر ببطولة كأس أمم إفريقيا 3 مرات على التوالي في 2006 و2008 و2010.

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