كلوب يودع ماني: من يحب ليفربول لابد أن يعشق ساديو

الأربعاء، 22 يونيو 2022 - 16:11

كتب : FilGoal

ساديو ماني يوقع لـ بايرن ميونخ

ودع الألماني يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول لاعبه ساديو ماني بعد انتقاله لـ بايرن ميونخ.

وأعلن بايرن ميونيخ الألماني ضم السنغالي ساديو ماني حتى صيف 2025 قادما من ليفربول.

وينضم الجناح السنغالي مقابل 32 مليون يورو بالإضافة إلى 9 مليون يورو حوافز.

أخبار متعلقة
الفلكي لم تكن البداية.. الإسكندرية عرفت كرة القدم الخماسية قبل 125 عاما كرة سلة - إصابة مهاب ياسر بقطع في الرباط الصليبي.. وتحديد موعد العملية الجراحية كرة طائرة - مدرب منتخب مصر لـ في الجول: قرار إقالتي؟ لا أعلم شيئا مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: كيروش لم يطلب 200 ألف دولار.. ومستجدات التفاوض

وقال كلوب في تصريحات للموقع الرسمي لـ ليفربول: "يرحل عنا أحد أعظم لاعبي ليفربول على الإطلاق. يغادر بامتناننا وحبنا ومكانته بين العظماء مضمونة. سيغادر في لحظة أصبح فيها أحد أفضل اللاعبين في كرة القدم حول العالم".

وتابع "لكن يجب ألا نتطرق إلى ما نخسره الآن وبدلا من ذلك نحتفل بما حظينا به، الأهداف التي سجلها والألقاب التي فاز بها. إنه أسطورة بالتأكيد ، لكنها أيضا رمز لليفربول في العصر الحديث".

اقرأ أيضا - تصريحات المسؤولين في بايرن عن التعاقد مع ماني

وواصل "منذ أن وصل ليفربول لأول مرة جعلنا أفضل. إذا أخبرنا أحدهم في تلك اللحظة بما سيساهم به ويحققه لهذا النادي فأنا لست متأكدا من أنه كان من الممكن فهمه في تلك اللحظة. جعل ساديو كل شيء ممكنا".

وأردف "أن تكون جيدا لمثل هذه الفترة المستمرة وأن تتحسن باستمرار موسما تلو الآخر، فهو مثال لأي لاعب في أي مكان على أن الاحتراف والتفاني في العمل يؤديان إلى هذه النتائج الرائعة".

واستطرد "أحترم قراره تماما وأنا متأكد من أن مشجعينا يفعلون ذلك أيضًا. إذا كنت تحب ليفربول فعليك أن تحب ماني. لا نتمنى له سوى النجاح في كل مباراة يلعب فيها، ما لم تكن بالطبع ضدنا".

اقرأ أيضا - حوار ماني الوداعي - عن أفضل لحظة وهدف مع ليفربول وعلاقته بـ صلاح وفيرمينو

وأردف "أتذكر الموسم الماضي في مقابلة أو سؤال وجواب من ذاكرتي ، طُلب مني وصفه في ثلاث كلمات. قلت في ذلك الوقت أنه من غير الممكن القيام بذلك. إذا كنت سأحاول فسوف أحتاج لمحاولات متعددة، لاعب من الطراز العالمي، أسطورة حقيقية للنادي، مثل يحتذى به، شريك مثالي، شخص يعتني بكل شيء ولديه الروح. لكن الكلمات الأنسب سنفتقدك".

وانضم ماني إلى ليفربول قادما من ساوثامبتون في عام 2016.

وخاض مع الفريق 269 مباراة سجل خلالهم 120 هدفا وصنع 48 آخرين.

كما سجل أسرع هاتريك في تاريخ الدوري الإنجليزي بقميص ساوثامبتون أمام أستون فيلا.

وتوج ساديو مع ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية.

اقرأ أيضا:

رسميا - ماني بافاري

59 جائزة في 5 سنوات لليفربول

حسن شحاتة يوضح حقيقة تصريحاته ضد محمد صلاح

عضو إدارة الزمالك: طارق حامد خذلنا والحكام ظلمونا

ساديو ماني بايرن ميونخ الدوري الألماني ليفربول
نرشح لكم
صلاح يودع ماني: سنفتقدك جميعا.. شكرا على الأوقات الجميلة حوار ماني الوداعي - عن أفضل لحظة وهدف مع ليفربول وعلاقته بـ صلاح وفيرمينو توتو سبورت: تشيلسي قد ينافس مانشستر يونايتد على ضم رابيو ماني بافاري.. بايرن ميونيخ يضم ساديو حتى 2025 أهم لحظات محمد صلاح مع ليفربول في 5 سنوات اختبر معلوماتك - في ذكرى انضمامه لـ ليفربول.. هل تعرف محمد صلاح جيدا؟ آس: رونالدو قلق من ركود سوق مانشستر يونايتد 5 سنوات صلاح - 59 جائزة فردية مع ليفربول
أخر الأخبار
مصدر مقرب من مصطفى محمد لـ في الجول: ننتظر عرض ريمس الرسمي لإتمام الانتقال.. ولكن 3 دقيقة | ميركاتو
تقرير ويلزي: بيل يظهر في مقر تدريبات كارديف سيتي ويجري محادثات مع المدرب 3 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري المصري - بيراميدز ضد إيسترن كومباني.. جووول 39 دقيقة | الكرة المصرية
الزمالك يكشف سبب استبعاد نيمار من مواجهة البنك الأهلي 42 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الدوري المصري - البنك الأهلي (0)-(0) الزمالك.. تسديدة زيزو إلى ركنية 56 دقيقة | الكرة المصرية
انتخابات أتليتك بلباو.. مرشحان يتفقان مع فالفيردي وآخر يعد باستقدام بييلسا ساعة | الدوري الإسباني
تشكيل إيسترن كومباني - بوسكا في حراسة المرمى وميهوب يقود الهجوم أمام بيراميدز ساعة | الكرة المصرية
تشكيل البنك الأهلي – عودة هلال للتشكيل الأساسي أمام الزمالك ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بجانب محمود علاء.. في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الزمالك أمام الأهلي 2 رحيل إيهاب جلال والاستعانة بالأجانب.. تعرف على جميع قرارات اتحاد الكرة المصري 3 رودريجو يكشف ما قاله مودريتش لـ صلاح بعد نهائي دوري أبطال أوروبا 4 مصدر مقرب من بوميل لـ في الجول: المدرب الفرنسي وافق على عرض مصر في انتظار القرار النهائي