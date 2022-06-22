كلوب يودع ماني: من يحب ليفربول لابد أن يعشق ساديو

ودع الألماني يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول لاعبه ساديو ماني بعد انتقاله لـ بايرن ميونخ.

وأعلن بايرن ميونيخ الألماني ضم السنغالي ساديو ماني حتى صيف 2025 قادما من ليفربول.

وينضم الجناح السنغالي مقابل 32 مليون يورو بالإضافة إلى 9 مليون يورو حوافز.

وقال كلوب في تصريحات للموقع الرسمي لـ ليفربول: "يرحل عنا أحد أعظم لاعبي ليفربول على الإطلاق. يغادر بامتناننا وحبنا ومكانته بين العظماء مضمونة. سيغادر في لحظة أصبح فيها أحد أفضل اللاعبين في كرة القدم حول العالم".

وتابع "لكن يجب ألا نتطرق إلى ما نخسره الآن وبدلا من ذلك نحتفل بما حظينا به، الأهداف التي سجلها والألقاب التي فاز بها. إنه أسطورة بالتأكيد ، لكنها أيضا رمز لليفربول في العصر الحديث".

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وواصل "منذ أن وصل ليفربول لأول مرة جعلنا أفضل. إذا أخبرنا أحدهم في تلك اللحظة بما سيساهم به ويحققه لهذا النادي فأنا لست متأكدا من أنه كان من الممكن فهمه في تلك اللحظة. جعل ساديو كل شيء ممكنا".

وأردف "أن تكون جيدا لمثل هذه الفترة المستمرة وأن تتحسن باستمرار موسما تلو الآخر، فهو مثال لأي لاعب في أي مكان على أن الاحتراف والتفاني في العمل يؤديان إلى هذه النتائج الرائعة".

واستطرد "أحترم قراره تماما وأنا متأكد من أن مشجعينا يفعلون ذلك أيضًا. إذا كنت تحب ليفربول فعليك أن تحب ماني. لا نتمنى له سوى النجاح في كل مباراة يلعب فيها، ما لم تكن بالطبع ضدنا".

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وأردف "أتذكر الموسم الماضي في مقابلة أو سؤال وجواب من ذاكرتي ، طُلب مني وصفه في ثلاث كلمات. قلت في ذلك الوقت أنه من غير الممكن القيام بذلك. إذا كنت سأحاول فسوف أحتاج لمحاولات متعددة، لاعب من الطراز العالمي، أسطورة حقيقية للنادي، مثل يحتذى به، شريك مثالي، شخص يعتني بكل شيء ولديه الروح. لكن الكلمات الأنسب سنفتقدك".

























وانضم ماني إلى ليفربول قادما من ساوثامبتون في عام 2016.

وخاض مع الفريق 269 مباراة سجل خلالهم 120 هدفا وصنع 48 آخرين.

كما سجل أسرع هاتريك في تاريخ الدوري الإنجليزي بقميص ساوثامبتون أمام أستون فيلا.

وتوج ساديو مع ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية.

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