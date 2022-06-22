جمال عبد الحميد: طارق حامد خذلنا أمام الأهلي.. والحكام ظلمونا في القمة

قال جمال عبد الحميد عضو مجلس إدارة الزمالك إن طارق حامد خذل ناديه في لقاء القمة ضد الأهلي مؤكدا أنه تعمد الغياب عن المباريات منذ فترة لكي يسافر.

طارق حامد النادي : الزمالك الزمالك

وتحدث جمال عبد الحميد لقناة "أون تايم سبورتس 1" قائلا: "قدمنا مباراة جيدة جدا ضد الأهلي وهناك 3 أو 4 ناشئين يستطيعون خوض المباريات بالإضافة للشباب الذين شاركوا ضد الأهلي لكن الكرة يجب أن يتواجد الخبرة بجوار الشباب".

وواصل "فيريرا لعب الشوط الأول بأصحاب الخبرات كي لا نستقبل هدفين أو ثلاثة وفي الشوط الثاني دفع بالشباب بعدما أتعبنا الأهلي".

وأكمل "لدينا قلب الأسد طارق حامد وكنا نحتاجه في لقاء الأهلي بنسبة ألف% ولكنه خذلنا وسافر ولكن أن يظل كل تلك الفترة بعيدا وفي آخر مباراة خرج منها لم يكن مصابا بل حصل على بطاقة صفراء متعمدا لكي يسافر".

وعن محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق قال: "لا أعرف إن كان أبو جبل مصابا أم لا والأمر منوط بالأطباء لتحديده، لكن محمد عواد وأبو جبل يلعبان أساسيان في أي فريق وهذه ميزة لدينا".

وتعادل الزمالك مع مضيفه الأهلي الأحد الماضي في ملعب WE السلام إيجابيا بهدفين لكل فريق في لقاء مؤجل من الجولة 20 من الدوري.

وبسؤاله عن رأيه في أداء طاقم الحكام بقيادة الإسباني خوسيه لويس مونويرا أجاب "حكام تقنية الفيديو في مباراة القمة "معندهمش فكرة" وكل الحكام شهدوا أن الزمالك له ركلة جزاء صحيحة لصالح إمام عاشور".

وواصل "أنا مع الحكم المصري والحكام كانوا فاشلين تماما بينما الحكام المصريين كانوا سينظرون لتقنية الفيديو أولا قبل احتساب أي قرار".

وأتم جمال عبد الحميد حديثه "الحكم الإسباني تحامل على الزمالك جدا في القمة".

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