كرة سلة - مهاب ياسر: التحاليل والأشعة ستحدد مدى قوة إصابتي
الأربعاء، 22 يونيو 2022 - 00:59
كتب : FilGoal
تحدث مهاب ياسر لاعب سلة الزمالك ومنتخب مصر عن إصابته التي تعرض لها أمام منتخب الأردن في مباراة ودية.
ولم تستكمل مباراة مصر والأردن الودية بعد إصابة اللاعب الشاب. (طالع التفاصيل)
وقال مهاب ياسر لقناة صدى البلد: "لم اتأكد من الإصابة بعد، وسيتم تأكيد إصابتي صباح الأربعاء، والتحاليل والأشعة ستحدد مدى قوة الإصابة".
وأضاف "تعرضت لضربة ومن ثم سقطت على ركبتي بشكل خاطئ".
وواصل "بسبب وجود ورم على الركبة لم يتحدد أي شيء بعد بشكل نهائي".
وأتم "أشكر كل من تواصل معي أو سأل عليّ عقب تعرضي للإصابة وإن شاء الله تكون بسيطة".
وكشف عمرو مصيلحي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة لـ FilGoal.com إصابة مهاب ياسر مصر بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة. (طالع التفاصيل)
وخلال الربع الثالث من المباراة تعرض مهاب ياسر لإصابة قوية على مستوى الركبة بعد سقوطه على الأرض بشكل خاطئ مما تسبب في التوائها.
واتفق الفريقان على إنهاء المباراة في الربع الثالث بعد إصابة مهاب ياسر عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم منتخب مصر بنتيجة 58-45.
وكانت المباراة توقفت قبل نهاية الربع الأول بدقيقة بسبب اعتراض منتخب الأردن على قرارات الحكم وائل صبحي الذي احتسب خطأين تقنيين على منتخب الأردن.
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