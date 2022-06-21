كرة سلة – إصابة قوية لـ مهاب ياسر تنهي مباراة مصر والأردن مبكرا
الثلاثاء، 21 يونيو 2022 - 20:13
كتب : FilGoal
تعرض مهاب ياسر لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر لكرة السلة لإصابة قوية أثناء مباراة مصر والأردن في البطولة الدولية الودية المقامة في مصر.
وخلال الربع الثالث من المباراة تعرض مهاب ياسر لإصابة قوية على مستوى الركبة بعد سقوطه على الأرض بشكل خاطئ مما تسبب في التوائها.
📸 لحظة تعرض مهاب ياسر لاعب منتخب مصر لكرة السلة لإصابة قوية أثناء مباراة مصر والأردن الودية استعدادا لتصفيات كأس العالم 🏀🚑
▪منتخب مصر أنهى المباراة مبكراً بالاتفاق مع نظيره الأردني بعد إصابة اللاعب، والنتيجة كانت تشير لتقدم مصر على الأردن 45/58. pic.twitter.com/URymTCZxM1— FilGoal (@FilGoal) June 21, 2022
واتفق الفريقان على إنهاء المباراة في الربع الثالث بعد إصابة مهاب ياسر عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم منتخب مصر بنتيجة 58-45.
وكانت المباراة توقفت قبل نهاية الربع الأول بدقيقة بسبب اعتراض منتخب الأردن على قرارات الحكم وائل صبحي الذي احتسب خطأين تقنيين على منتخب الأردن
وذلك عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم مصر 14-10.
واعترض منتخب الأردن على الحكم وقرر عدم استكمال المباراة، ولكن بعد مفاوضات من المسؤولين مع المنتخب الأردني قرر العودة لاستكمال اللعب.
وبعد توقف لأكثر من ساعة عاد الفريقان لإجراء عمليات الإحماء من جديد لاستكمال المباراة.
وتقام البطولة الودية بمشاركة منتخبات مصر والأردن وأوغندا ورواندا في إطار الاستعدادات لتصفيات كأس العالم.
مهاب ياسر سلامتك .. دعواتنا للاعب منتخبنا الوطني 🤲 pic.twitter.com/BhWunpBIGX— Egyptian Basketball Federation (@EBBFED) June 21, 2022
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