كرة سلة – إصابة قوية لـ مهاب ياسر تنهي مباراة مصر والأردن مبكرا

تعرض مهاب ياسر لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر لكرة السلة لإصابة قوية أثناء مباراة مصر والأردن في البطولة الدولية الودية المقامة في مصر.

وخلال الربع الثالث من المباراة تعرض مهاب ياسر لإصابة قوية على مستوى الركبة بعد سقوطه على الأرض بشكل خاطئ مما تسبب في التوائها.

واتفق الفريقان على إنهاء المباراة في الربع الثالث بعد إصابة مهاب ياسر عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم منتخب مصر بنتيجة 58-45.

وكانت المباراة توقفت قبل نهاية الربع الأول بدقيقة بسبب اعتراض منتخب الأردن على قرارات الحكم وائل صبحي الذي احتسب خطأين تقنيين على منتخب الأردن

وذلك عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم مصر 14-10.