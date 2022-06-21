في الجول يكشف تفاصيل إصابات الزمالك أمام البنك الأهلي

تأكد غياب محمد عبد الشافي ومحمد عبد الغني عن الزمالك أمام البنك الأهلي للإصابة.

ويلعب الزمالك ضد البنك الأهلي في الجولة الـ22 من الدوري المصري، في المباراة التي تقام بملعب المقاولون العرب.

ويغيب عن الزمالك كل من محمد عبد الشافي ومحمد عبد الغني ومحمود علاء، وحازم إمام وحمزة المثلوثي وأحمد فتوح ومحمد أبو جبل.

ويكشف FilGoal.com تفاصيل إصابات لاعبي الزمالك قبل مباراة البنك الأهلي.

محمد عبد الشافي – كدمة في الركبة تعرض لها في مواجهة الأهلي.

محمد عبد الغني – كدمة في الكاحل بعدما شارك في لقاء الأهلي وهو يعاني من الإصابة، وفضل الجهاز الفني إراحته تجنبا لتفاقم الإصابة.

محمود علاء – كدمة والتواء في الكاحل تعرض لها أثناء تواجده مع منتخب مصر.

محمد أبو جبل – إجهاد في العضلة الضامة.

حازم إمام – تأهيل من الإصابة في العضلة الخلفية.

حمزة المثلوثي – تأهيل من الإصابة بالتواء في الكاحل.

أحمد فتوح – تأهيل بعد التعافي من فيروس كورونا.

ويتصدر الزمالك صدارة الدوري برصيد 45 نقطة من 21 مباراة.

ويحتل البنك الأهلي المركز السابع برصيد 30 نقطة من 21 مباراة.

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