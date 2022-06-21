الخليفي: لم نتفاوض نهائيا مع زيدان.. واخترنا المدرب الأفضل

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 - 18:54

كتب : FilGoal

ناصر الخليفي

شدد ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان على أن فريقه لم يتفاوض تماما مع زين الدين زيدان لكي يكون المدرب الجديد للفريق خلفا لماوريسيو بوتشيتينو.

كيليان مبابي

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

وكانت العديد من التقارير قد أشارت إلى أن زيدان قد رفض تدريب باريس سان جيرمان لرغبته في تولى مسؤولية تدريب منتخب فرنسا.

وقال الخليفي في تصريحات لصحيفة "لو باريزيان": "زيدان لن يأتي إلى باريس ولم تنتاقش معه قط لقد اخترنا خيارا آخر، لم نتحدث معه أبدا بشكل مباشر أو غير مباشر، العديد من الأندية والمنتخبات تهتم به لكننا لم نتناقش معه أبدا".

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وواصل "لقد اخترنا المدرب الذي سيكون الأفضل في ما نريد أن نضعه في منصبه".

واستمر "لم نتوصل بعد لاتفاق مع نيس من أجل كريستوفر جالتييه، لدينا قائمة مختصرة من المدربين ونتحدث إلى نيس هذا ليس سرا وآمل أن نتوصل إلى اتفاق سريع لكنني احترم نيس والرئيس ريفيير، الجميع يدافع عن مصالحهم".

وفقا للتقارير الفرنسية فإن باريس سان جيرمان قريب من التعاقد مع كريستوفر جاليتييه مدرب نيس ليكون مدرب الفريق المقبل بعد فل التعاقد مع زيدان.

وتحدث الخليفي عن تمديد عقد مبابي مع الفريق قائلا: "أعرف مبابي تماما وأعرف ما يريده هو وعائلته، إنهم لا يهتمون بالأموال لقد اختار باريس لأنها مدينته وناديه وبلده وبسبب المشروع الرياضي أيضا".

وتابع "رفضت عرض ريال مدريد في الصيف الماضي مقابل 180 مليون يورو لأنني أعلم رغبة اللاعب".

وشدد "نريد لاعبين يحبون النادي ويحبون القتال والفوز ونريد أن ننشر هذه العقلية في جميع أنحاء النادي".

وأضاف "مدريد قاموا بعرض أموال على مبابي أكثر مما قدمناه والجميع يقولون إنه بقى من أجل المال".

وكان باريس سان جيرمان قد تمكن من تمديد عقد مبابي حتى 2025 بعد صراع طويل مع ريال مدريد للحصول على خدماته.

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