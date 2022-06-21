كرة سلة - عضو الاتحاد المصري يكشف لـ في الجول مستجدات إصابة مهاب ياسر

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 - 20:30

كتب : هاني العوضي

إصابة قوية لـ مهاب ياسر

كشف عمرو مصيلحي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة عن مستجدات إصابة مهاب ياسر والتي تعرض لها أثناء مواجهة الأردن.

وكان منتخب مصر يلعب مع الأردن في البطولة الودية لكرة السلة في صالة برج العرب.

وخلال الربع الثالث من المباراة تعرض مهاب ياسر لإصابة قوية على مستوى الركبة بعد سقوطه على الأرض بشكل خاطئ مما تسبب في التوائها.

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واتفق الفريقان على إنهاء المباراة في الربع الثالث بعد إصابة مهاب ياسر عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم منتخب مصر بنتيجة 58-45.

وقال مصيلحي في تصريحات لـ FilGoal.com: "بعد إصابة مهاب ياسر تم الاتفاق بين منتخبي مصر والأردن على إنهاء المباراة بشكل ودي".

وتابع "مهاب ياسر تعرض للإصابة في الركبة وأكمل اللعب قبل أن يسقط على الأرض وسمع صوت الإصابة بشكل واضح".

وأضاف "مهاب سيخضع لآشعة بعد قليل على الركبة لمعرفة مدى إصابته".

وكانت المباراة توقفت قبل نهاية الربع الأول بدقيقة بسبب اعتراض منتخب الأردن على قرارات الحكم وائل صبحي الذي احتسب خطأين تقنيين على منتخب الأردن وذلك عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم مصر 14-10.

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