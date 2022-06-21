عضو اتحاد السلة لـ في الجول: إصابة مهاب ياسر بقطع في الرباط الصليبي

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 - 22:47

كتب : هاني العوضي

إصابة قوية لـ مهاب ياسر

كشف عمرو مصيلحي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة عن نتيجة الأشعة والفحوصات الطبية التي خضع لها مهاب ياسر لاعب منتخب مصر والزمالك.

وقال مصليحي لـFilGoal.com: "الآشعة كشفت عن إصابة مهاب ياسر مصر بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة".

هذا ويبحث مجدي أبو فريخة رئيس اتحاد السلة وعمرو مصيلحي مدير المنتخبات، إجراء مهاب ياسر لجراحة الرباط الصليبي في أفضل الأماكن خارج مصر.

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وكذلك تأهيله في أحد كبار مراكز التأهيل سواء داخل مصر أو خارجها.

وتعرض مهاب ياسر للإصابة خلال مباراة منتخب مصر ضد الأردن بصالة برج العرب في الإسكندرية ضمن البطولة الدوية.

واتفق المنتخبين على إنهاء المباراة في الربع الثالث بعد إصابة مهاب ياسر عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم منتخب مصر بنتيجة 58-45.

وكانت المباراة توقفت قبل نهاية الربع الأول بدقيقة بسبب اعتراض منتخب الأردن على قرارات الحكم وائل صبحي الذي احتسب خطأين تقنيين على منتخب الأردن وذلك عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم مصر 14-10.

ومن المنتظر أن يجري مهاب ياسر المزيد من الفحوصات في الأيام المقبلة، تمهيدا لإجراء جراحة الرباط الصليبي.

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