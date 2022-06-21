الأهلي يعلن إصابة عبد القادر ومعلول وحمدي والشحات.. ومدة غيابهم

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 - 19:29

كتب : حسام نور الدين

أحمد عبد القادر

تعرض أحمد عبد القادر لاعب الأهلي لإصابة في العضلة الأمامية سيغيب على إثرها عن الأهلي لعدة أسابيع.

وعلم FilGoal.com أن عبد القادر تعرض لإصابة بتمزق في منشأ العضلة الأمامية يغيب بسببها لمدة تصل إلى 3 أسابيع.

وأعلن الأهلي بشكل رسمي عن إصابات لاعبيه قبل مباراة المحلة.

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وليس عبد القادر فقط الذي يعاني من إصابة في صفوف الأهلي، فتعرض الظهير الأيسر التونسي علي معلول لإصابة بشد في العضلة الأمامية ويغيب لمدة 10 أيام.

ويعاني كذلك حمدي فتحي من إصابة بشد في العضلة الخلفية ويغيب لمدة 10 أيام. وذلك بعدما غادر مباراة القمة مصابا.

كذلك يغيب حسين الشحات لمدة أسبوع بسبب إصابته بكدمة الكاحل في القدم.

أما أيمن أشرف يعاني من إصابة بالتهابات في الركبة ويغيب من 3 أيام إلى أسبوع.

وحصل لاعب الوسط أليو ديانج على حقنة بلازما، ولكن من الصعب لحاقه بمباراة غزل المحلة وسيحاول الجهاز الطبي تجهيزه لمواجهة بيراميدز في كأس مصر الموسم الماضي 2021.

ويستمر غياب علي لطفي أيضا عن الأهلي في مباراتي المحلة وبيراميدز، وكذلك تأكد غياب محمد عبد المنعم عن مواجهة المحلة.

وتعادل الأهلي مع الزمالك 2-2 في مباراة قمة الدوري ضمن الجولة الـ20 من المسابقة.

ويلعب الأهلي ضد غزل المحلة في الجولة الـ22 من الدوري المصري، في المباراة التي تقام بملعب الأهلي we السلام.

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة من 18 مباراة. بينما يأتي المحلة في المركز الـ11 برصيد 25 نقطة من 21 مباراة.

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