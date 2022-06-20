لاعب المصري يجري عملية بالأنف بعد إصابته أمام الجونة

أجرى عمرو عبد الفتاح "عموري" لاعب خط وسط المصري عملية جراحية في الأنف بعض الإصابة المروعة التي تعرض إليها أمام الجونة.

وتعرض عموري لكسر مضاعف في الأنف في المباراة التي أقيمت أمام الجونة لحساب منافسات الجولة الـ22 من الدوري المصري.

وأجرى اللاعب العملية بأحد المراكز الطبية المتخصصة في جراحات الوجه والفك بالقاهرة، وذلك لتثبيت الكسر المضاعف بالأنف.

وشدد الدكتور محمد عنان طبيب الفريق الأول لكرة بالنادي المصري، أن اللاعب سيحصل على فترة نقاهة لأيام، قبل أن ينتظم في مران منفرد لأيام للحفاظ على لياقته البدنية، لينتظم بعد ذلك في التدريبات الجماعية للفريق مرتديا واقيا للوجه مع التنبيه عليه بالابتعاد عن الكرات المشتركة والالتحامات مع زملائه حتى يتماثل اللاعب للشفاء تماما.

وفاز المصري على الجونة بهدف سجله محمد عبد اللطيف "جريندو"، في المباراة التي أدارها الحكم محمود عاشور.

وهي المباراة الأولى للمصري مع حسام حسن في الدوري الذي تولي تدريب الفريق خلفا للتونسي معين الشعباني.

ويحتل المصري المركز الثالث عشر في ترتيب جدول ترتيب المنافسة برصيد 23 نقطة.

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