كالفين رامسي.. أرنولد جديد في ليفربول ولكن

الإثنين، 20 يونيو 2022 - 19:26

كتب : محمود ضياء

كالفين رامسي - ليفربول

"أحب الهجوم. أنا بخير دفاعيا أيضا لكن السمة الرئيسية لدي هي الهجوم. يمكنني لعب تمريرات عرضية جيدة وأحب التسديد بكلتا القدمين، الانطلاق على الجناح والتوغل للداخل والربط مع الجناح".

كالفن رامسي في تصريحات للموقع الرسمي لـ ليفربول بعد إعلان انتقاله.

ما يقارب ثمانية ملايين جنيه إسترليني دفعها ليفربول للتعاقد مع الظهير الإسكتلندي مع 17.5% من عائد بيعه مستقبلا.

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ابن الـ18 عاما يلعب في مركز الظهير الأيمن، نفس مركز ترنت ألكساندر أرنولد الذي حجز مكانه أساسيا في السنوات المقبلة.

مع عدم قدرة نيكو ويليامز على الإقناع بالتواجد حتى كبديل، فأنظار ليفربول توجهت سريعا نحو كالفين رامسي الذي يعلم بالطبع أنه سيواجه منافسة قوية للغاية.

مسيرة ويليامز مع الفريق الأول لـ أبردين بدأت منذ 16 شهرا فقط وكان ظهوره الأول لمدة دقيقة واحدة داندي يونايتد.

مشاركة رامسي في 6 مباريات خلال شهرين مع الفريق الأول ألهب حماسته، وبعد نهاية الموسم الأول أصر على الاستمرار مع فريق الشباب تحت 18 عاما لإكمال آخر مباراتين في الموسم.

33 مباراة لعبها رامسي بعد ذلك مع الفريق الأول هذا الموسم، سجل خلالها هدفا واحدا وصنع تسعة آخرين.

اللاعب الحاصل على لقب أفضل لاعب شاب في الدوري الإسكتلندي من رابطة الكتاب كان محط اهتمام أكثر من ناد بعد تألقه الموسم الماضي.

رفض أبردين عرضا من بولوينا لضم رامسي يناير الماضي، والأمر ذاته تكرر مع الثنائي واتفورد ونورويتش سيتي ودخل ليفربول في منافسة مع ليدز يونايتد على ضمه.

ليدز حاول إغراء اللاعب بفرصة أكبر للعب مع الفريق الأول تزامنا مع تقدم عمر لوك أيلنج ولكن إغراء اللعب مع ليفربول كان أكبر.

صفقة ساهم في إتمامها روس ريتشاردسون الذي عمل في أبردين ثماني سنوات قبل أن ينضم لكشافة ليفربول الصيف الماضي.

لماذا تعاقد ليفربول مع رامسي؟

Calvin Ramsay On Learning From The Best: Trent Alexander-Arnold - The Liverpool Offside

"ليفربول محظوظ للغاية بإتمام هذه الصفقة، إنه موهبة شابة مثيرة للغاية".

جيمي جودوين مدرب أبردين عن لاعبه كالفين رامسي المنتقل حديثا لـ ليفربول.

يمكن لـ رامسي اللعب بكلتا القدمين، هدفه الوحيد في الموسم جاء بتسديدة من خارج منطقة الجزاء بالقدم اليسرى رغم كونه لاعب أيمن.

يجيد رامسي الزيادة الهجومية مع جرأة كبيرة وإحداث الخطورة سواء بالعرضيات أو التسديدات.

بجانب إجادة الضربات الثابتة بأسلوب مميز سواء المباشرة أو غير المباشرة لصناعة الأهداف بجانب المراوغات الناجحة.

يلعب رامسي الضربات الركنية بأسلوب مختلف قليلا عن أرنولد، أقل قوة ولكنه فعالا أيضا.

يتمتع رامسي بلياقة بدنية وسرعة عالية، ومع سنه الصغير فهامش التطور ما زال كبيرا.

*الصور من موقع ذا أثليتك*

أرقام رامسي الموسم الماضي في الدوري

المباريات: 24

المراوغات: 21

صناعة الفرص: 42 منها 3 مؤكدة

العرضيات الناجحة: 42

التسديدات: 10

لمس الكرة في منطقة الخصم: 13

عيوب مشابهة لـ أرنولد

How Liverpool's new signing Calvin Ramsay can pose a threat to Alexander Trent Arnold? » FirstSportz

"إنه لاعب رائع، شاهدته طوال الموسم الماضي وطريقة لعبه أعتقد أنها تشبهني. ما زلنا في سن صغير لكنه لاعب لا يصدق. مجيئي إلى هنا والتعلم منه سيكون أمرًا رائعا. سيكون الأمر صعبا وتحد كبير ولكنني هنا من أجل ذلك، أتمنى أن أواصل التحدي للوصول للتشكيل الأساسي".

كالفن رامسي عن زميله الجديد أرنولد.

الأمور تبدو مشابهة مع أرنولد عندما يتعلق الأمر بالعيوب.

يظهر عيب المساحات خلف رامسي بوضوح في عديد اللقطات خلال الموسم الماضي مع أبردين.

مع ضعف التغطية العكسية في المقام الأول وهو ما استغله الخصوم في أكثر من مناسبة بجانب عدم قدرته على إجادة رقابة الرجل لرجل.

يضاف إلى ذلك ضعف رامسي في الثنائيات الهوائية وهو ما قد يبدو مختلفا بعض الشيء عن ظهير ليفربول الحالي.

عيوب يمكن أن يتحسن فيها رامسي ومع مدرب مثل يورجن كلوب فهامش التطور دائما موجود مع منافسة شديدة أمام أرنولد.

مدرب رامسي قال عن ذلك: "ما زال أمامه الكثير من الوقت للتحسن وتحسين عيوبه، لم يلعب إلا موسما واحدا مع الفريق الأول بشكل منتظم".

وأضاف "الوقت سيكون عاملا هاما في تحسنه، إنه موهبة كبيرة ويتعلم بسرعة. لم يكمل عامه الـ19 بعد".

بعد فابيو كارفاليو وداروين نونيز، تشير التقارير إلى أن ابن الـ18 عاما قد يكون آخر صفقات كلوب في سوق الانتقالات الحالي.

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