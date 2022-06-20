تنافس ثلاثي شرس.. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري لموسم 21-22

بطولة ودية لناشئي إنبي في إسبانيا بمناسبة مئوية نادي بونفيرادينا

من هو يوسف أسامة نبيه ناشئ الزمالك أمام الأهلي؟

مران الزمالك - إشادة من فيريرا باللاعبين وجلسة خاصة مع الونش

مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: سنحدد طريقة اختيار الفرق المشاركة في إفريقيا بعد خطاب كاف بتغيير الموعد

طبيب الإسماعيلي يحاول تجهيز بن خماسة لمواجهتي المحلة

الزمالك يعلن عودة طارق حامد وظهوره في مقر النادي

مصدر من كاف لـ في الجول: مد الموعد النهائي لإرسال أسماء الأندية المشاركة في إفريقيا

دياب: مكتسبات القمة تدفعنا لطلب زيادة الجماهير.. والأسبوع الأول من يونيو ختام الموسم المقبل