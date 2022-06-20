تنافس ثلاثي شرس.. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري لموسم 21-22

الإثنين، 20 يونيو 2022 - 19:56

كتب : FilGoal

أحمد سيد زيزو - الزمالك

يشتعل الصراع على لقب هداف الدوري المصري بتنافس ثلاثي.

وتستكمل مباريات الأسبوع الـ22 من الدوري المصري يوم الأربعاء بثلاث مباريات.

ويتصدر أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك جدول ترتيب هدافين الدوري المصري برصيد 11 هدفا.

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نستعرض معا جدول ترتيب هدافي الدوري المصري لهذا الموسم:

أحمد سيد زيزو - الزمالك - 11 هدفا - 19 مباراة

مابولولو - الاتحاد السكندي - 10 أهداف - 18 مباراة

مروان حمدي - سموحة - 10 أهداف - 21 مباراة

جون إيبوكا - إنبي - 9 أهداف - 22 مباراة

أحمد رفعت - فيوتشر - 8 أهداف - 20 مباراة

محمد هلال - البنك الأهلي -7 أهداف - 20 مباراة

خالد قمر - الجونة - 7 أهداف - 20 مباراة

مصطفى شلبي - إنبي - 7 أهداف - 21 مباراة

علي معلول - الأهلي - 6 أهداف - 13 مباراة

أحمد عاطف - فيوتشر - 6 أهداف - 14 مباراة

ناصر منسي - البنك الأهلي - 6 أهداف - 15 مباراة

محمد شريف - الأهلي - 6 أهداف - 16 مباراة

مامادو نياس - المقاولون العرب - 6 أهداف - 16 مباراة

أشرف بنشرقي - الزمالك - 6 أهداف - 17 مباراة

إبراهيم عادل - بيراميدز - 6 أهداف - 17 مباراة

عمر السعيد - الزمالك - 6 أهداف - 19 مباراة

عبد الكبير الوادي - سموحة - 6 أهداف - 19 مباراة

أيمن الصفاقسي - فيوتشر - 6 أهداف - 22 مباراة

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