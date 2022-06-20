خبر في الجول – الأهلي لن يتعجل الإعلان عن مدربه الجديد.. وثقة في قدرات قمصان

الإثنين، 20 يونيو 2022 - 14:19

كتب : أحمد الخولي

الأهلي قبل انطلاق القمة

يفضّل الأهلي التروي في تعيين مديره الفني المقبل للتأكد من حسن اختياره وأنه الخيار الصائب.

الأهلي انفصل عن مديره الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، ويتولى حاليًا سامي قمصان المهمة بشكل مؤقت.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي ليس متعجلًا في إعلان اسم مديره الفني المقبل.

ويثق مسؤولو الأهلي في قدرات قمصان وقدرته على اجتياز المرحلة الحالية.

وتتميز إجراءات تعيين مدير فني بالتعقيد، خصوصا أن هناك مدربين لديهم عروض من فرق أخرى ويفاضلون بينها وبين عرض الأهلي.

ويرغب الأهلي في الاستقرار على اسم تدريبي كبير وليس مجرد التعاقد مع مدرب غير مناسب للفريق.

وكان FilGoal.com قد كشف في وقتٍ سابق عن معايير حددتها إدارة الأهلي للتعاقد مع المدرب الجديد، والتي كانت بين أبرز أسباب الاختلاف مع موسيماني وادت لرحيله.

الأطراف المسؤولة عن قطاع الكرة بالنادي الأهلي، والمتمثلة في محمود الخطيب رئيس النادي، ولجنة التخطيط، وشركة الكرة التي ستتسلم مسؤوليتها عن قطاع الكرة بشكل كامل، بداية من 1 يوليو المقبل رسميا.

ووضعت تلك الأطراف خطة ورؤية للنادي خلال الفترة المقبلة، وتستمر لسنوات مقبلة، نظرا لتحول فريق الكرة إلى شركة استثمارية، ما يعني حتمية عدم الخسارة المادية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الإدارة تشترط بأن يكون المدرب المقبل، قادر على تنفيذ تلك الرؤية، ومن أهم صفاته تطوير مستوى اللاعبين وصناعة النجوم، واستغلال قطاع الناشئين.

إدارة الأهلي ترى بأن تجربة ريني فايلر المدرب السويسري السابق، كانت ملهمة، ويريدون تكرارها ولكن مع مدرب آخر.

وطرحت إدارة الأهلي أسماء: البرتغالي روي فيتوريا، والفرنسي رودي جارسيا، والبلجيكي يانيك فيريرا كنماذج محتملة تمثّل القدرات التي يبحث عنها الفريق الأحمر.

وقاد قمصان الفريق للفوز على إيسترن كومباني برباعية، قبل أن يتعادل مع الزمالك بهدفين لكل طرف.

ويلعب الأهلي مباراته المقبلة الأربعاء أمام غزل المحلة، قبل أن يواجه بيراميدز في نسخة الكأس للموسم الماضي.

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