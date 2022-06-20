مصدر من كاف لـ في الجول: مد الموعد النهائي لإرسال أسماء الأندية المشاركة في إفريقيا

كشف مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن مد الموعد النهائي المحدد لإرسال الاتحادات المحلية أسماء أنديتها المشاركة في البطولات الإفريقية.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "لجنة مسابقات الأندية في كاف استقرت على تعديل موعد إرسال أسماء الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية الموسم المقبل ليكون 30 من شهر يوليو المقبل، بدلا من 30 يونيو الجاري".

وأضاف "وذلك بسبب تقدم أكثر من اتحاد محلي بطلب مد فترة إرسال أسماء الأندية، لعدم الانتهاء من الدوريات المحلية".

وأكمل "الدوريات التي سترسل الأسماء قبل 30 يونيو هي التي ستكون انتهت بالفعل وتم تحديد أسماء الفرق التي ستشارك في بطولات إفريقيا للأندية".

وشرح "وفي حالة عدم نهاية الدوري قبل المهلة المحددة وهي 30 يوليو، سيختار الاتحاد المحلي الأندية وفقا لما تم الاتفاق عليه في اللائحة المنظمة لبطولة الدوري".

وأوضح "على أن تبدأ فترة تسجيل اللاعبين الأولى يوم 1 أغسطس وتستمر حتى 15 من الشهر ذاته".

وأشار "حتى الآن الموعد المبدئي للدور التمهيدي لبطولات إفريقيا للأندية هو منتصف أغسطس، لكن من المتوقع أن يتأخر لسبتمبر على أقل تقدير بسبب ضيق الوقت وعدم حسم بعض الدوريات".

وأتم تصريحاته "قرار مد فترة إرسال أسماء الأندية تم اعتماد بالفعل في اجتماع لجنة مسابقات الأندية للاتحاد الإفريقي يوم 17 يونيو الماضي، وتم إخطار الاتحادات المحلية به بشكل رسمي".

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