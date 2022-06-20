الكومي لـ في الجول: سنحصل على مليون ونصف دولار إذا فسخ دييجو عقده.. أتمنى ذلك

شدد يحيى الكومي رئيس الإسماعيلي على أن النادي سيحصل على مليون ونصف دولار من دييجو دوريجاراي لاعب الفريق في حالة قد فسخ عقده بالفعل.

اللاعب الأرجنتيني كان قد أعلن على حسابه عبر تويتر فسخ تعاقده من طرف واحد. (طالع التفاصيل)

وقال الكومي في تصريحات لـ FilGoal.com: "أتمنى أن يفسخ دييجو فيرناندو تعاقده من طرف واحد هذا شيء سيريحنا".

وتابع "لقد حصل على مستحقاته بالكامل ولو كان قد أقدم بالفعل على تلك الخطوة سأحصل منه على مليون ونصف دولار قيمة التعاقد لمدة 4 سنوات بينه وبين النادي".

وأضاف "لم نقصر معه في أي شيء وباعتباره متغيب طوال تلك الفترة فبالتأكيد هناك عقوبات قد وقعت عليه وكل تلك الأشياء سنقدمها لو أقدم بالفعل على تلك الخطوة".

وأشار دوريجاراي في بيانه إلى أن فسخ تعاقده قد جاء بسبب مضايقات متكررة من الإدارة.

وجاء بيان فيرناندو كالآتي:

"أود أن أبلغ الجماهير أنه لسوء الحظ وبسبب الأخطاء المتكررة والإساءات المستمرة، فقد أنهيت عقدي مع الإسماعيلي من طرف واحد".

"أنا ممتن جدا لجمهور الإسماعيلي على الدعم الذي قدموه لي طوال فترة إقامتي على قدرتهم على التحمل التي وضعوها في ناديهم على الرغم من كل المشاكل".

"في النهاية أشكر زملائي والعاملين في النادي على اللحظات السعيدة التي أمضيناها والتي ستظل دائما في ذاكرتي".

دييجو انضم للإسماعيلي خلال شهر يناير الماضي، وشارك مع الفريق في 10 مباريات وسجل خلالهم هدفا واحدا.

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