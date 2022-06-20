دييجو دوريجاراي يعلن فسخ تعاقده مع الإسماعيلي

الإثنين، 20 يونيو 2022 - 21:01

كتب : FilGoal

دييجو فيرناندو دوريجاراي - الإسماعيلي

أعلن دييجو دوريجاراي لاعب الإسماعيلي في بيان رسمي عبر حسابه على إنستاجرام عن فسخ تعاقده مع الفريق من طرف واحد.

وأشار دوريجاراي في بيانه إلى أن فسخ تعاقده قد جاء بسبب مضايقات متكررة من الإدارة.

وجاء بيان فيرناندو كالآتي

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"أود أن أبلغ الجماهير أنه لسوء الحظ وبسبب الأخطاء المتكررة والإساءات المستمرة، فقد أنهيت عقدي مع الإسماعيلي من طرف واحد".

"أنا ممتن جدا لجمهور الإسماعيلي على الدعم الذي قدموه لي طوال فترة إقامتي على قدرتهم على التحمل التي وضعوها في ناديهم على الرغم من كل المشاكل".

"في النهاية أشكر زملائي والعاملين في النادي على اللحظات السعيدة التي أمضيناها والتي ستظل دائما في ذاكرتي".

شكرًا لكم جميعا.

دييجو انضم للإسماعيلي خلال شهر يناير الماضي، وشارك مع الفريق في 10 مباريات وسجل خلالهم هدفا واحدا.

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