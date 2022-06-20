تقرير: أستون فيلا يصرف النظر عن لاعب ليفربول.. ويكثف جهوده على سواريز

الإثنين، 20 يونيو 2022 - 17:31

كتب : FilGoal

لويس سواريز - أتليتكو مدريد

لن يشهد سوق الانتقالات الصيفية الحالي تحرك من نادي أستون فيلا من أجل التعاقد مع أليكس أوكسليد تشامبرلين لاعب وسط ليفربول.

وذكر فيل مكنولتي الصحفي في هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن نادي أستون فيلا لن يدخل في مفاوضات مع ليفربول للتعاقد مع لاعبه.

وأضاف أن كل تركيز أستون فيلا في الوقت الحالي ينصب على التعاقد مع لويس سواريز مهاجم أتليتكو مدريد وبرشلونة السابق.

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يأتي ذلك في ظل رغبة ستيفن جيرارد المدير الفني للفريق في دعم خط هجومه بالمهاجم المخضرم.

وكان أستون فيلا تعاقد مع روبن أولسن حارس مرمى روما الإيطالي ومنتخب السويد.

كذلك تعاقد مع أبوبكر كامارا لاعب وسط مارسليا بعقد مدته 5 سنوات. وكشف أيضا عن توصله لاتفاق مع إشبيلية الإسباني لضم المدافع البرازيلي دييجو كارلوس.

وانضم تشامبرلين البالغ من العمر 28 عاما لصفوف ليفربول في 2017 قادما من أرسنال.

وفي الموسم الماضي لعب مع الفريق الأحمر 28 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 3 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.

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