سواريز: نونيز لا يحتاج إلى نصائحي.. موهبته ستتحدث عن نفسها

الإثنين، 20 يونيو 2022 - 14:52

كتب : FilGoal

داروين نونيز بقميص ليفربول

تحدث لويس سواريز مهاجم منتخب أوروجواي عن مواطنه داروين نونيز الذي انتقل هذا الصيف إلى ليفربول، النادي الذي شهد فترة تألق كبير لسواريز.

نونيز انضم رسميا إلى ليفربول في صفقة كلفت النادي 75 مليون يورو + 25 كإضافات وفقا لأداء اللاعب.

وقال سواريز في تصريحات نشرتها جريدة ميرور: "نونيز سيكتب قصته الخاصة في ليفربول. إنه أوروجواي وهو مهاجم، لذا يجب أن تتوقف المقارنات بيننا".

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وأضاف "إنه لاعب مميز ولا يحتاج إلى مقارنته بأي شخص".

وتابع "لقد انتقل إلى فريق عظيم مع أحد أفضل المدربين في العالم، ولاعبين يمكن أن يتعلم منهم، وبالطبع جمهور ليفربول المميز".

وأكمل "أنا مستعد لأن أقدم له النصيحة بشأن العيش في إنجلترا وحول أسلوب اللعب بالدوري الإنجليزي".

وأردف "لكنني لا أعتقد أنه سيحتاج إلى نصيحتي، موهبته ستتحدث عن نفسها".

سواريز مهاجم أتليتكو مدريد أصبح حرا في الانتقال لأي فريق هذا الصيف.

من جهته، يؤمن يورجن كلوب مدرب ليفربول أن لاعبه الجديد داروين نونيز يملك كل صفات المهاجم الذي يبحث عنه الريدز.

وقال كلوب لموقع ناديه: "داروين لاعب رائع. هو بالفعل جيد ولكن هناك إمكانيات كبيرة يمكنها أن تتحسن".

وأضاف "يمكننا الاستفادة من رغبته وتعطشه ليكون أفضل مما هو عليه الآن بجانب إيمانه بمشروعنا وما نتطلع إلى القيام به".

وتابع "إنه متحمس للغاية، مما يجعلها علاقة رائعة، خاصة عندما تقدر نقاط القوة لدى بعضنا البعض".

وواصل "نونيز يعتقد أننا نلائمه ونعتقد أنه الشخص المناسب لنا. لديه كل ما نبحث عنه. يمكنه ضبط الإيقاع، جلب الطاقة، تهديد المنافسين. إنه شرس هجوميا وحركته ديناميكية. هو يلعب بدون خوف، كما أنه قوي. أعلم أنه سيثير حماس جماهيرنا".

وأكمل المدرب الألماني "من المهم أن ندرك جميعًا أننا علينا نعمل بشكل مستمر مع داروين. هو أيضًا يدرك ذلك".

واستمر "لدينا خيارات هجومية رائعة بالفعل وهو بات جزءا منها الآن. لا يوجد أي ضغط عليه إطلاقًا. لقد وقع لفترة طويلة ونعتزم رعاية موهبته ورؤيتها تنمو".

وأتم "نونيز أحدث إضافة لعائلة ليفربول الرائعة وأنا متأكد من أن مشجعينا سيجعلونه يشعر وكأنه في منزله منذ اللحظة الأولى التي وضع فيها قميص ليفربول على جسده".

بنفيكا أعلن في وقت سابق اتفاقه مع ليفربول على انتقال نونيز.

وذكر بنفيكا في بيانٍ رسمي أن الصفقة قيمتها 75 مليون يورو، بجانب 25 مليون يورو إضافات.

وسيرتدي اللاعب الرقم 27 مع ليفربول.

قال نونيز في تصريحات للموقع الرسمي: "أنا سعيد حقا ويسعدني أن أكون هنا في ليفربول. أشكر صديقتي ووالدي وابني الذي هو مصدر فخر حقيقي بالنسبة لي. لقد كانوا مهمين حقا بالنسبة لي في مراحل مسيرتي المهنية. أنا فخور بهم وبالعمل الذي نقوم به أنا وشريكي كفريق واحد وأنا ممتن لها لكوني هنا".

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وواصل "إنه لمن دواعي سروري أن أكون هنا في ليفربول. لعبت ضدهم وشاهدتهم في الكثير من المباريات في دوري أبطال أوروبا وهذا أسلوبي في اللعب. هناك بعض اللاعبين الرائعين هنا وأعتقد أنه سيلائم أسلوبي".

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وتابع "كما قلت، لقد شاهدت الكثير وهو ناد كبير وآمل أن أتمكن من تقديم كل ما لدي من أجل مساعدة الفريق".

واستطرد "عندما وصلت إلى ملعب التدريب، فوجئت حقا برؤية التكوين والهيكل وجميع الجوائز هنا. يمكنك بعد ذلك أن تتخيل نفسك تفوز بالمزيد من الألقاب ثم في وقت لاحق عندما تأتي إلى هنا مرة أخرى وترى الجوائز معروضة، يمكنك أن تقول " انظر، كنت جزءا من ذلك، كنت هناك في ذلك الوقت، فزت بالألقاب".

وأتم "هذا أحد أسباب مجيئي إلى ليفربول للفوز بالبطولات والألقاب. أريد الفوز بالكثير من الألقاب في ليفربول".

وأوضح فابريسيو رومانو صحفي شبكة سكاي في وقتٍ سابق أن العقد سيمتد لـ 6 مواسم مقبلة.

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ويعد نونيز ثاني صفقات ليفربول الصيفية بعد البرتغالي فابيو كارفاليو الذي انتقل من فولام.

نونيز (22 عامًا) بدأ مسيرته في بنيارول، قبل أن ينتقل إلى ألميريا عام 2019 مقابل 6 ملايين يورو.

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وبعد تألقه مع ألميريا في دوري الدرجة الثانية الإسباني، انتقل نونيز إلى بنفيكا في 2020 مقابل 24 مليون يورو.

وخاض نونيز مع بنفيكا 84 مباراة سجل خلالها 47 هدفا وصنع 16.

وحصد نونيز جائزة هداف الدوري البرتغالي 2022 برصيد 26 هدفًا، كما قاد بنفيكا لربع نهائي دوري أبطال أوروبا الذي ودّع فيه على يد فريقه المستقبلي ليفربول بصعوبة.

ولعب نونيز 11 مباراة دولية مع منتخب أوروجواي، سجل خلالها هدفين.

كما بات نونيز أغلى لاعب في تاريخ أوروجواي، متجاوزًا مبلغ صفقة انتقال لويس سواريز من ليفربول إلى برشلونة في صيف 2014 مقابل 75 مليون يورو.

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