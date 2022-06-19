التعادل رقم 50.. شيكابالا ومحمد شريف في أبرز أرقام دربي الأهلي والزمالك

التقى الأهلي والزمالك في القمة 124 بينهما في تاريخ الدوري المصري.

شهدت هذه المباراة التعادل رقم 50 حيث بقي رصيد الأهلي كما هو بـ 47 انتصارا، ووصل بعدد أهدافه إلى 159، بينما توقف رصيد الزمالك عند 27 انتصارا، رافعا حصيلته التهديفية إلى 107.

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