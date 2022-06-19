موعد مباراة الأهلي ضد غزل المحلة.. القنوات الناقلة والمعلق

يواصل الأهلي استئناف مشواره في الدوري المصري بمواجهة غزل المحلة ضمن مباريات الجولة 22 من المسابقة.

وكان الأهلي قد تعادل أمام الزمالك بهدفين لكل منهما في المباراة المؤجلة من الجولة 20 بالدوري.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 41 نقطة من 18 مباراة فقط، وبفارق 4 نقاط عن الزمالك المتصدر والذي خاض ثلاث مباريات زائدة.

أما غزل المحلة فيتواجد في المركز الحادي عشر برصيد 25 نقطة من 21 مباراة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة والمعلق

تقام المباراة يوم الأربعاء 22 يونيو الجاري.

ويلعب اللقاء على ملعب الأهلي we السلام.

وتبدأ المباراة في التاسعة والنصف مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويعلق على المباراة أيمن الكاشف.

وكان لقاء الدور الأول بين الفريقين قد انتهى بفوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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