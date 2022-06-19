موعد مباراة الزمالك ضد البنك الأهلي.. القنوات الناقلة والمعلق

يواصل الزمالك مشواره في الدوري المصري بمواجهة البنك الأهلي ضمن مباريات الجولة 22 من المسابقة.

وكان الزمالك قد تعادل أمام الأهلي بهدفين لكل منهما في المباراة المؤجلة من الجولة 20 بالدوري.

ويحتل الزمالك صدارة الدوري مؤقتا برصيد 45 نقطة من 21 مباراة.

أما البنك الأهلي فيتواجد في المركز السابع برصيد 30 نقطة من نفس عدد المباريات.

موعد المباراة والقنوات الناقلة والمعلق

تقام المباراة يوم الأربعاء 22 يونيو الجاري.

ويلعب اللقاء على ملعب بتروسبورت.

وتبدأ المباراة في تمام السابعة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

ويعلق على المباراة بلال علام.

وكان لقاء الدور الأول بين الفريقين قد انتهى بالتعادل بهدف لكل منهما.

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