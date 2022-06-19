موعد مباراة الزمالك ضد البنك الأهلي.. القنوات الناقلة والمعلق

الأحد، 19 يونيو 2022 - 22:36

كتب : FilGoal

محمد عبد الشافي أحمد ياسين مصطفى فتحي الزمالك البنك الأهلي الدوري المصري

يواصل الزمالك مشواره في الدوري المصري بمواجهة البنك الأهلي ضمن مباريات الجولة 22 من المسابقة.

وكان الزمالك قد تعادل أمام الأهلي بهدفين لكل منهما في المباراة المؤجلة من الجولة 20 بالدوري.

ويحتل الزمالك صدارة الدوري مؤقتا برصيد 45 نقطة من 21 مباراة.

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أما البنك الأهلي فيتواجد في المركز السابع برصيد 30 نقطة من نفس عدد المباريات.

موعد المباراة والقنوات الناقلة والمعلق

تقام المباراة يوم الأربعاء 22 يونيو الجاري.

ويلعب اللقاء على ملعب بتروسبورت.

وتبدأ المباراة في تمام السابعة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

ويعلق على المباراة بلال علام.

وكان لقاء الدور الأول بين الفريقين قد انتهى بالتعادل بهدف لكل منهما.

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