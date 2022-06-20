الريان القطري يعلن تولي كوردوفا القيادة الفنية

الإثنين، 20 يونيو 2022 - 13:41

كتب : FilGoal

نيكولاس كوردوفا - الريان

أعلن نادي الريان القطري تولي نيكولاس كوردوفا القيادة الفنية للفريق الموسم المقبل.

وكان التشيلي كوردوفا قد تولى القيادة الفنية بشكل مؤقت خلفا لرحيل الفرنسي لوران بلان في فبراير الماضي.

وخاض الريان تحت قيادة كوردوفا 14 مباراة حتى نهاية الموسم المنقضي.

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وكشف الريان بشكل رسمي عن تولي كوردوفا القيادة الفنية بداية من الموسم المقبل.

ونجح الريان في الفوز بسبع مباريات والتعادل مرة واحدة وخسارة ست مباريات خلال 14 مباراة تحت إدارة كوردوفا.

وعمل كوردوفا في الشرق الأوسط لأول مرة في يناير 2020 عندما تولى تدريب المنتخب الأولمبي القطري.

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق أن بيتسو موسيماني مرشح لتدريب أحد الأندية ولكنه ليس الريان. (من هنا)

وتولى لوران بلان قيادة الريان في ديسمبر 2020 وحتى فبراير 2022 بعد خوض 50 مباراة مع الفريق.

وخسر بلان في 23 مباراة مع الفريق القطري بينما فاز 19 مرة وتعادل في ثماني مناسبات.

ورحل بلان بعد الخسارة بأربعة أهداف دون مقابل أمام الدحيل في الدوري القطري.

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