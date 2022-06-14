خبر في الجول - موسيماني يقترب من أحد أندية القمة في قطر

يقترب بيتسو موسيماني المدير الفني السابق من فريق الأهلي من تدريب أحد أندية القمة في الدوري القطري.

وكان الأهلي قد أعلن فسخ تعاقده مع موسيماني بالتراضي بين الطرفين.

وعلم FilGoal.com أن موسيماني في مفاوضات متقدمة مع أندية القمة في الدوري القطري.

وذلك النادي وفقا لمصادرنا فهو ليس نادي الريان كما ارتبط اسم المدير الجنوب إفريقي بالنادي في الفترة الأخيرة.

وعُرض على موسيماني ضعف راتبه مع الأهلي من أجل قيادة ذلك الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

وقد يتم توقيع التعاقد بين موسيماني والفريق القطري خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكشف الأهلي عن تعيين سامي قمصان المدرب العام كمدير فني مؤقت للفريق لحين التعاقد مع مدرب جديد.

وتواجد موسيماني في المغرب بالفترة الماضية للحصول على دورة تدريبية، وعند عودته اجتمع مع إدارة الأهلي.

موسيماني (57 عامًا) تولى تدريب الأهلي عام 2020، وقاده للقبين متتاليين في دوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى برونزية كأس العالم للأندية في آخر نسختين.

كما فاز موسيماني مع الأهلي بكأس مصر 2020، وبكأس السوبر الإفريقي مرتين.

لكنه في المقابل خسر لقب الدوري الموسم الماضي، كما فشل في الحفاظ على لقبه الإفريقي لعام ثالث على التوالي وخسر أمام الوداد البيضاوي بنهائي المسابقة قبل أسبوعين، مباراة كانت الأخيرة لـ موسيماني مع الأهلي إذ لم يعد لإدارته من على خط الملعب أبدًا.

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