مدافع المغرب ينتقل إلى وست هام

أعلن نادي وست هام يونايتد يوم الإثنين ضم المغربي نايف أكرد مدافع رين.

وعبر اللاعب الكشف الطبي في لندن يوم الجمعة بنجاح.

وست هام لم يعلن قيمة الصفقة، بينما ذكرت بعض التقارير إلى أن النادي اللندني اتفق مع رين على ضم أكرد مقابل 30 مليون جنيه استرليني.

اللاعب البالغ من العمر 26 عاما ينضم إلى المطارق بعقد مدته خمس سنوات.

سيرتدي أكرد القميص رقم 27.

ومن المتوقع ألا يجد نايف صعوبة في التأقلم مع فريقه الجديد فهو يتحدث اللغات الفرنسية والإنجليزية والعربية والإسبانية بطلاقة.

وودع أكرد جماهير ستاد رينيه "رين" الفرنسي، معلنا نهاية رحلته مع الفريق.

وقال أكرد عبر إنستجرام: "بالكثير من العاطفة، أعلن أني لعبت مباراتي الأخيرة باللونين الأحمر والأسود في مدينة ليل. هذا قرار صعب بعد أن مررت بلحظات استثنائية هنا، منذ قدومي في أغسطس 2020".

وحل رين ضيفا على ليل في الجولة الأخيرة للدوري الفرنسي، والتي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.

وأنهى رين الموسم بالمركز الرابع المؤهل للدوري الأوروبي في اللحظات الأخيرة، برصيد 66 نقطة.

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