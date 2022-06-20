مران الأهلي – تدريبات قاسية للحراس.. وديانج وعبد المنعم يواصلان التأهيل

الإثنين، 20 يونيو 2022 - 12:43

كتب : حسام نور الدين

سامي قمصان - أليو ديانج - محمد عبد المنعم - مران الأهلي

خضع لاعبو الأهلي الذين شاركوا أمام الزمالك لتدريبات استشفائية على هامش المران الجماعي للفريق.

وخاض الأهلي مرانه صباح اليوم الإثنين في ملعب مختار التتش بعد ساعات من تعادله 2-2 أمام الزمالك في ملعب الأهلي we السلام.

وأدى اللاعبون جانبًا من التدريبات البدنية والجري حول الملعب مع بداية المران، قبل أن يستكملوا فقرات التدريب داخل الجيم.

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وخاض أليو ديانج ومحمد عبد المنعم جلسة تدريبات بدنية وتأهل في الجيم.

وأدى الثنائي جانبًا من التدريبات البدنية بالركض حول الملعب، وواصلا استكمال البرنامج التأهيلي للتعافي من الإصابة.

وخضع اللاعبون الذين لم يشاركوا في مباراة الزمالك لتدريبات بدنية لمدة 30 دقيقة تحت إشراف محمد النجار مدرب الأحمال، كما أدوا جانبًا من التدريبات بالكرة مع تنفيذ الجمل الفنية.

كما خاضوا فقرة تصويب على المرمى وإنهاء الهجمات، فيما تم اختتام المران بتقسيمة صغيرة بـ 3 فرق من اللاعبين.

كما قاد ميشيل ياناكون مران حراس المرمى بمشاركة محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف.

وخضع الرباعي لتدريبات بدنية شاقة، كما تدربا على التعامل مع الكرات الثابتة والعرضيات والتصويب عن قرب.

وقبل انطلاق المران، اجتمع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وسامي قمصان المدير الفني المؤقت باللاعبين، وتحدثا معهما عن سلبيات وإيجابيات مباراة الزمالك، وأهمية غلق صفحتها والتركيز على ما هو مقبل.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في الدوري برصيد 41 نقطة من 18 مباراة، بفارق 4 نقاط عن الزمالك المتصدر الذي خاض 21 مباراة.

ويلعب الأهلي أمام غزل المحلة يوم الأربعاء المقبل في تمام التاسعة مساءً.

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