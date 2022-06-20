نجم إسبانيا ضحية عملية سطو.. وشقيقه يتعرض لإصابات

تعرّض داني أولمو لاعب لايبزج ومنتخب إسبانيا، لعملية سطو في أحد شوارع مدينة فالنسيا.

وذكرت صحيفة Las Provincias الصادرة في فالنسيا أن الواقعة حدثت يوم الجمعة الماضي.

وأشار التقرير إلى أن شخصين تتبعا أولمو حتى خروجه من مصفف الشعر، ليقوما بسرقته ويجرداه من ساعته التي تبلغ قيمتها 30 ألف يورو.

وحاول شقيق أولمو منعهما من الهروب في سيارتهما، لكنهما اندفعا مسرعين مما تسبب في سقوطه على الأسفلت وتعرضه لجروح.

وتحركت عربة إسعاف إلى مكان الحادثة لعلاج الشقيق، فيما حرر أولمو بلاغًا في قسم الشرطة بالواقعة.

أولمو (24 عامًا) بدأ مسيرته في أكاديمية لاماسيا الخاصة بـ برشلونة، وتحوّل بعدها للعب في دينامو زغرب الكرواتي، قبل أن ينتقل إلى لايبزج عام 2020 مقابل 29 مليون يورو.

وخاض أولمو مع لايبزج 30 مباراة في الموسم الماضي، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 5.

ويمتلك أولمو 24 مباراة دولية سجل خلالها 4 أهداف وصنع 6، وكان عنصرًا مؤثرًا في وصول إسبانيا لنصف نهائي يورو 2020.

اقرأ أيضا:

تصريحات مثيرة من شيكابالا

أبرز أرقام القمة

موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة

موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي

أمير مرتضى يوجه انتقادا قويا لـ طارق حامد