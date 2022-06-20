رئيس تشيلسي يتنحى عن منصبه بعد 19 عاما

أعلن نادي تشيلسي يوم الإثنين تنحي بروس باك رئيس مجلس إدارة النادي عن منصبه بعد 19 عاما من شغل المنصب.

باك يتولى رئاسة مجلس إدارة الزرق منذ عام 2003.

وأوضح بيان تشيلسي أن بروس باك سيتنحى عن منصبه يوم 30 يونيو الجاري.

وأوضح البيان أن رئيس تشيلسي سيواصل دعم النادي في منصب كبير المستشارين.

خلال رئاسة باك، عزز تشيلسي مكانته كواحد من أقوى أندية كرة القدم في العالم، إذ توج الفريق بـ18 لقبا، أكثر من أي فريق إنجليزي آخر.

قال باك في تصريحات لموقع ناديه: "أنا فخور بأنني ساعدت تشيلسي على تحقيق نجاح كبير على أرض الملعب وإحداث تأثير إيجابي في المجتمع".

وأضاف "الآن هو الوقت المناسب للتنحي والسماح للملكية الجديدة بالبناء على الأسس القوية التي وضعناها. يمتلك الملاك رؤية مقنعة لمستقبل تشيلسي، وأنا أتطلع إلى مساعدتهم في تحقيق ذلك في هذا الدور الجديد جنبًا إلى جنب مع فريقنا الرائع واللاعبين والمدربين والمشجعين".

فيما قال تود بويلي مالك نادي تشيلسي الجديد: "لقد قاد بروس النادي إلى أعلى مستويات كرة القدم الدولية والمحلية".

وأتم رجل الأعمال الأمريكي "نشكر بروس على كل ما قدمه لنادي تشيلسي".

قبل أسابيع، أعلن نادي تشيلسي رسميا توصل مالكه رومان أبراموفيتش لاتفاق مع تحالف لرجال أعمال يقوده الأمريكي تود بويلي لبيع النادي رسميا مقابل 4.25 مليار جنيه إسترليني.

وأعلن الروسي أبراموفيتش نيته بيع النادي في شهر مارس الماضي في أعقاب غزو بلاده لأوكرانيا ما تسبب في فرض الحكومة الإنجليزية للعديد من العقوبات على النادي اللندني.

وذكر بيان تشيلسي عبر موقعه الرسمي أن المالكين الجدد للنادي سيدفعون 2.5 مليار جنيه إسترليني للاستحواذ على أسهم النادي بالكامل على أن يذهب العائد لحساب مصرفي مجمد ليتم التبرع بالأموال للجمعيات الخيرية.

وأوضح تشيلسي أن عملية البيع بالكامل من المتوقع أن تكتمل في نهاية شهر مايو الجاري بعد الحصول على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة وسيتم تقديم المزيد من التفاصيل في ذلك الوقت.

وسيتطلب اكتمال الاستحواذ الحصول على موافقات من سلطات كرة القدم في إنجلترا والحكومة الإنجليزية.

تود بويلي المالك الجديد لنادي تشيلسي

وبذلك يكون التحالف الذي يضم الأمريكي تود بويلي أحد الشركاء في ملكية فريق البيسبول لوس أنجلوس دودجرز، والملياردير السويسري هانزجورج ويس والمطور العقاري الإنجليزي جوناثان جولدشتاين قد فاز بالسباق المثير بعد شهرين من عرض النادي للبيع.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة كليرليك كابيتال الخاصة بالأسهم في كاليفورنيا ستكون هي من تمتلك غالبية الأسهم في تشيلسي بمجرد اكتمال عملية الاستحواذ.

إذ أن ذلك التحالف تفوق على التحالف المالك لنادي رين الفرنسي بقيادة السير مارتن بروتون وستيف باجليوكا.

هذا بالإضافة لتفوقه على منافسة من الملياردير البريطاني السير جيم راتكليف المساهم الأكبر في مجموعة إنيوس الكيميائية والذي قدم عرضا متاخرا بقيمة 4.25 مليار جنيه إسترليني ولكن تم رفضه.

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