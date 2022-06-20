لاعب إنجلترا السابق: أحتاج زراعة كبد وأعتمد على سوء حظ شخص آخر.. سأستغل فرصتي الثانية

كشف كيرون داير لاعب منتخب إنجلترا السابق، عن حاجته للخضوع لعملية زراعة كبد للبقاء على قيد الحياة.

وأصيب داير بحالة مرضية نادرة تدعى التهاب الأقنية الصفراوية المصلب الابتدائي، وهو مرض يؤدي لتليف الكبد وبالتالي الحاجة غلى زراعة عضو جديد.

ويتواجد داير على قائمة الانتظار منذ 6 أشهر، ويعد متبرعه المستقبلي بأنه سيحسن استغلال عضوه فيما تبقى من حياته.

وصرّح داير في حديثه لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "لو لم أخضع لزراعة، فإني كبدي سينضب، ولن يكون هناك ما يمكنهم تقديمه لي".

وينتظر داير مكالمة مصيرية من مستشفى أدينبروكز في كامبريدج، ولا يمكنه الابتعاد عن المستشفى لمسافة أكثر من ساعتين، كما يجب أن يحمل هاتفه طوال الوقت ويكون متاحًا تحسبًا لظهور متبرع مفاجئ.

ويواصل داير حديثه: "بعض الأشخاص الذين ينتظرون زراعة أعضاء يكون أمامهم أسابيع فقط ليعيشوها. حاليًا بدأت قواي تخور، لكني لست في حاجة عاجلة للزراعة، ولهذا ربما أنتظر عدة أشهر حتى يتدهور كبدي حقًا ويقومون باستدعائي. ليس هناك ما يكفي من أكباد للأشخاص المحتاجين".

وأضاف: "أنا ممتن لأنهم اكتشفوا مرضي. أتفهم أنني معتمد على سوء حظ شخص آخر حتى يعطيني الفرصة لأعيش حياة طويلة وسعيدة. هذا هو أعظم آمالي، والشخص الذي سأحصل على كبده سأجعله فخورًا. أنوي التواصل مع عائلة المتبرع بعد العملية".

واعترف: "ذلك قد يكون عزاءً لي لو كنت في موقف عائلة فقد أحد ذويها. سيكونون قد فقدوا شخصًا عشقوه، لكنهم وبكثير من السخاء أهدوا شخصًا آخر الفرصة لحياة طويلة. آمل أن أفوز بإرثهم، لن أرغب في إفساد الأمر، أدرك قيمة الفرص الثانية".

وكشف: "لقد تملكني الرعب عندما أخبروني أنني في حاجة إلى زراعة كبد، اعتقدت أنها النهاية. ولكني بعدها قابلت الجراح وفريق الزراعة والمنسقين والمحليين والمؤهلين والأطباء النفسيين والأشخاص الذين خضعوا لجراحات ناجحة، هذا روتين في المستشفى الآن".

وأردف: "الذعر يصيب عائلتك والأشخاص المقربين منك عندما تخبرهم ذلك، كنت أرى تلك الرهبة. لكني تحليت بالقوة الذهنية، لا أدعي الشجاعة، لكن يجب أن تمتلك قوة داخلية، ليس فقط لأجلك، ولكن لأجل أحبابك أيضًا. هم قلقون ولكني لست قلقًا".

وتابع: "أشعر فقط بما حدث لي خلال آخر 6 أشهر من حياتي، أنا مرهق باستمرار ولا أستطيع الاعتياد على ذلك. أتطلع إلى نسختي الجديدة وأن أقوم بالأمور بشكل أفضل وأسرع".

وواصل مازحًا: "الرقم القياسي لخروج أحد المرضى من المستشفى بعد الخضوع لهذه الجراحة هو 9 أيام، أود تحطيم هذا الرقم، لدي القوة الذهنية الكافية التي تجعلني مقتنعًا بقدرتي على تجاوز الجراحة".

وأشار: "هناك حظ عند الحديث عن الحاجة لزراعة كبد، لكن حظي أنا هو شبابي ونسبة النجاح العالية المنتظرة لهذه الزراعة. أثناء خضوعك للفحوصات يحضرون لك أشخاصًا خضعوا للزراعة ويبدون مثاليين، يبدون أفضل مني، ولهذا أتحلى بالإيجابية".

وشرح: "يصيبني الإرهاق بسهولة. الكبد بمثابة فلتر، فهي تتخلص من العناصر التي لا يحتاجها الجسد، أشعر أن كبدي يعاني ولا يعمل جيدًا، ولكني لن أشتكي لأني لا أزال قادرًا على البقاء على قيد الحياة".

وأوضح: "طغى اللون الأصغر على عيني وبشرتي عندما ذهبت للخضوع للفحوصات، العصارة الصفراوية لم تعد قادرة على المرور عبر الأنابيب إلى الكبد، وبالتالي فإنها تنتقل إلى مجرى الدم، ولهذا السبب كان يغلب علي اللون الأصفر".

وشدد: "حاليًا، الشيء الوحيد الذي يمكن فعله هو زراعة كبد، أتعاطى علاجًا لتخفيف الأعراض، أستطيع اللعب مع أطفالي وممارسة الرياضة لكني أحتاج وقتًا طوليًا للتعافي. أحيانًا في المساء أجلس أمام التلفاز وأغفو وأستيقظ بعد 6 ساعات".

وتذكر: "لقد تم تشخيصي بمشكلة في الكبد قبل سنوات، لكنهم اعتقدوا أنني سأحتاج إلى زراعة الكبد عندما أبلغ 60 أو 70 عامًا".

واستدرك: "لكني ظهرت عبر شبكة سكاي كمحلل العام الماضي وبدأ الناس في مراسلتي بسبب الاصفرار البادي على عيني. وعندما أخبروني أنني في حاجة إلى زراعة كبد في ظرف عام كانت ذلك صادمًا لأني اعتقدت أنني لا أزال أمتلك 30 عامًا".

وأكمل: "ذهبت إلى حفل توقيع كتاب كريج بيلامي قبل سنوات وقد وقّع لي نسختي وكتب لي إهداء بإني أفضل لاعب شاب شاهده وأنه لولا الإصابات لصرت في مكان آخر، كما بشرني بأنني سأحظى بمسيرة تدريبية أفضل".

وأتم: "هذا هو الجزء الثاني من حياتي وأريد أن أرى ما أستطيع تحقيقه. الجزء الصعب في الأمر أنني معتمد على سوء حظ شخص آخر، لكني لو حظيت بفرصة جديدة في الحياة فإني سأستغلها".

داير (43 عامًا) يمتلك 33 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا الأول بين 1999 و2007.

وشارك داير في كأس العالم 2002 مع منتخب الأسود الثلاثة، كما ظهر في يورو 2004.

وبدأ داير مسيرته في إبسويتش تاون، قبل أن ينتقل إلى نيوكاسل يونايتد الذي قضى في صفوفه 8 مواسم.

ولعب داير لاحقًا لـ وست هام يونايتد، وكوينز بارك رينجرز، وميدلسبره.

وتواجد داير في الفريق المثالي للموسم من اختيار رابطة اللاعبين المحترفين في 3 مناسبات أعوام 1998 و1999 و2022.

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