بجانب محمود علاء.. في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الزمالك أمام الأهلي

يغيب عن الزمالك سبعة لاعبين قبل مواجهته أمام الأهلي غدا الأحد في مباراة مؤجلة من الأسبوع الـ20 من الدوري المصري.

وأعلن الجهاز الفني للزمالك قائمة الفريق لمواجهة الأهلي في وقت سابق.

وغاب عن القائمة محمود علاء بسبب الإيقاف.

بالإضافة إلى حمزة المثلوثي وأحمد فتوح وسيف الدين الجزيري وحازم إمام ومحمد أبو جبل وطارق حامد.

ويكشف FilGoal.com أسباب غياب سداسي الزمالك المتبقي عن المباراة.

-محمد أبو جبل، سيغيب بسبب إجهاد في العضلة الضامة، اكتفى بالتدريب في الجيم منذ العودة من كوريا مع المنتخب.

-سيف الدين الجزيري عاد من معسكر منتخب تونس اليوم، خاض تدريبات تأهيلية ولم يشارك في المران الجماعي لذلك فضل الجهاز الفني استبعاده.

-أحمد فتوح سيغيب لمواصلة برنامجه التأهيلي بعد الحادث الأخير وإصابته بفيروس كورونا.

-حمزة المثلوثي سيغيب بسبب عدم الجاهزية الكاملة، اللاعب لم يشارك إلا في آخر مرانين بعد العودة من إصابة طويلة.

-حازم إمام يعاني من شد في العضلة الخلفية ولم يتعاف بعد.

-طارق حامد سيغيب بسبب عدم العودة من ألمانيا بعد رحلة العلاج.

ويحتل الزمالك صدارة الدوري برصيد 44 نقطة من 20 مباراة.

بينما يتواجد الأهلي في المركز الثالث برصيد 40 نقطة من 17 مباراة.

وتقام المباراة يوم الأحد 19 يونيو الجاري.

ويُلعب اللقاء على ستاد الأهلي We السلام.

ويبدأ اللقاء في تمام الثامنة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس.

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