وزارة الرياضة لـ في الجول: قررنا إحالة طلب الزمالك لنقل القمة إلى رابطة الأندية

قررت وزارة الشباب والرياضة إحالة الطلب الذي تقدم به نادي الزمالك لتغيير ملعب مباراة القمة ضد الأهلي إلى رابطة الأندية.

وقال محمد فوزي المتحدث الرسمي لوزارة الرياضة لـFilGoal.com: "الوزارة بالفعل تلقت الخطاب المرسل من نادي الزمالك لطلب تغيير ملعب القمة من استاد الأهلي we السلام إلى استاد القاهرة".

وأضاف "بالرغم من أن الوزارة جهة عدم اختصاص في هذه الحالة إلا أنها تدخلت، رغم أن هذا الأمر خارج نطاق صلاحيات الوزارة لأن المباراة لها جهات تنظيمية أخرى".

وأضاف "تم إحالة طلب الزمالك بالفعل إلى الجهات الثلاث المختصة وهم رابطة الأندية واتحاد الكرة والأمن من أجل الرد عليه".

وأكدت رابطة الأندية المصرية أن قمة الدور الأول بين الزمالك والأهلي أقيمت بجمهور على عكس ما أعلن عنه النادي الأبيض في خطابه لوزارة الرياضة مشددا على حصول ملعب السلام على الموافقة الأمنية اللازمة لاستضافة لقاء الغد. (طالع التفاصيل)

ماذا حدث؟

أعلن الزمالك عن إرساله لخطاب لوزارة الرياضة طلب فيه نقل مباراة القمة المقرر إقامتها غدا الأحد من ملعب WE السلام بداعي أن الملعب الخاص بالأهلي هو القاهرة.

كذلك أكد الزمالك أن الملعب متواجد في منطقة سكنية وهو ما يمثل مشكلة للسلطات الأمنية.

وأكد الزمالك في خطابه وجوب إقامة المباراة بدون حضور جماهيري أسوة بما حدث في الدور الأول كما زعم بحصول الأهلي على حق حضور 2500 مشجع مقابل 1500 لصالحه فقط.

ويتصدر الزمالك الترتيب بـ44 نقطة بعدما خاض 20 مباراة.

فيما يأتي الأهلي ثالثا بـ40 نقطة بعدما خاض 17 مباراة فقط.

وبينهما يأتي بيراميدز بـ43 نقطة من 21 لقاء.

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