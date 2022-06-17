خبر في الجول - موقف أبو جبل وحازم وفتوح من اللحاق بمواجهة الأهلي

تبدو فرص ثلاثي الزمالك، محمد أبو جبل وأحمد فتوح وحازم إمام ضعيفة في اللحاق بمباراة القمة أمام الأهلي.

ويستعد الزمالك للقاء الأهلي في مباراة مؤجلة من الجولة 20 من الدوري المصري يوم الأحد المقبل.

وحسبما علم FilGoal.com فأن أبو جبل يعاني من إجهاد في العضلة الضامة تعرض له أثناء معسكر منتخب مصر، وخضع أمس الخميس واليوم الجمعة لبرنامج تأهيلي.

وتبدو فرص لحاقه بالقمة ضعيفة، ليصبح محمد عواد الأقرب لحراسة عرين الأبيض.

فيما يخضع أحمد فتوح لبرنامج تأهيلي عقب عودته للتدريبات، إذ غاب الفترة الماضية بسبب إصابته بفيروس كورونا وتعرضه لحادث سير قبل الانضمام لمعسكر المنتخب الوطني.

ويعاني حازم إمام من إصابة في العضلة الخلفية تعرض لها في مباراة المصرية للاتصالات، وسيتحدد موقفه من اللحاق بالقمة عقب إجراء فحص طبي في المران الأخير عشية لقاء القمة.

وتبدو فرص الثلاثي ضعيفة في اللحاق بمواجهة الأهلي يوم الأحد المقبل، وستتحدد بشكل نهائي غدا السبت بعد نهاية المران.

ومن المقرر أن ينتظم الفريق الأبيض في معسكر مغلق غدا السبت عقب التدريب الختامي استعدادا للمباراة المرتقبة.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة من 21 نقطة.

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