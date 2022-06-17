خبر في الجول - موقف أبو جبل وحازم وفتوح من اللحاق بمواجهة الأهلي

الجمعة، 17 يونيو 2022 - 20:42

كتب : إبراهيم رمضان

حمدي فتحي - أبو جبل - الأهلي - الزمالك

تبدو فرص ثلاثي الزمالك، محمد أبو جبل وأحمد فتوح وحازم إمام ضعيفة في اللحاق بمباراة القمة أمام الأهلي.

ويستعد الزمالك للقاء الأهلي في مباراة مؤجلة من الجولة 20 من الدوري المصري يوم الأحد المقبل.

وحسبما علم FilGoal.com فأن أبو جبل يعاني من إجهاد في العضلة الضامة تعرض له أثناء معسكر منتخب مصر، وخضع أمس الخميس واليوم الجمعة لبرنامج تأهيلي.

أخبار متعلقة
مرتضى يجتمع مع لاعبي الزمالك.. وصرف المستحقات المتأخرة قبل القمة مران الزمالك - انتظام عبد الغني والمثلوثي قبل القمة.. وتدريبات تأهيلية لـ أبو جبل مران الزمالك – انتظام رباعي المنتخب وأوناجم... وفحص طبي لـ علاء نفاد تذاكر مباراة القمة.. وموعد فتح وغلق البوابات أمام جماهير الأهلي والزمالك

وتبدو فرص لحاقه بالقمة ضعيفة، ليصبح محمد عواد الأقرب لحراسة عرين الأبيض.

فيما يخضع أحمد فتوح لبرنامج تأهيلي عقب عودته للتدريبات، إذ غاب الفترة الماضية بسبب إصابته بفيروس كورونا وتعرضه لحادث سير قبل الانضمام لمعسكر المنتخب الوطني.

ويعاني حازم إمام من إصابة في العضلة الخلفية تعرض لها في مباراة المصرية للاتصالات، وسيتحدد موقفه من اللحاق بالقمة عقب إجراء فحص طبي في المران الأخير عشية لقاء القمة.

وتبدو فرص الثلاثي ضعيفة في اللحاق بمواجهة الأهلي يوم الأحد المقبل، وستتحدد بشكل نهائي غدا السبت بعد نهاية المران.

ومن المقرر أن ينتظم الفريق الأبيض في معسكر مغلق غدا السبت عقب التدريب الختامي استعدادا للمباراة المرتقبة.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة من 21 نقطة.

اقرأ أيضا:

هل بات عملاء رايولا لقمة سائغة؟

تعرف على مدرب السد القطري الجديد

انتظام ثنائي دفاع الزمالك في المران

دعوة قضائية ضد مبابي وباريس سان جيرمان

الزمالك في الدوري القمة الأهلي محمد أبو جبل حازم إمام أحمد فتوح
نرشح لكم
التشكيل - فيكتوري يقود طلائع الجيش.. ومروان حمدي أساسي في هجوم سموحة من إسبانيا إلى عمان.. خالد غنيم: أحلم بالعمل في تدريب منتخبات مصر مرتضى يجتمع مع لاعبي الزمالك.. وصرف المستحقات المتأخرة قبل القمة انتهت في الدوري المصري – الإسماعيلي (0) - (0) المقاولون.. سيراميكا (1) - (1) فاركو.. التعادل يحكم التشكيل - ظهور أول في الموسم لـ صالح جمعة على مقاعد سيراميكا.. وحمرون وبهيج يقودان فاركو التشكيل - الشامي يقود الإسماعيلي.. ونياس أساسي في هجوم المقاولون العرب مران الزمالك - انتظام عبد الغني والمثلوثي قبل القمة.. وتدريبات تأهيلية لـ أبو جبل نفاد تذاكر مباراة القمة.. وموعد فتح وغلق البوابات أمام جماهير الأهلي والزمالك
أخر الأخبار
التشكيل - فيكتوري يقود طلائع الجيش.. ومروان حمدي أساسي في هجوم سموحة 12 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول - موقف أبو جبل وحازم وفتوح من اللحاق بمواجهة الأهلي 25 دقيقة | الكرة المصرية
من إسبانيا إلى عمان.. خالد غنيم: أحلم بالعمل في تدريب منتخبات مصر 29 دقيقة | الوطن العربي
مرتضى يجتمع مع لاعبي الزمالك.. وصرف المستحقات المتأخرة قبل القمة 34 دقيقة | الكرة المصرية
مارك روكا يغادر بايرن ميونيخ.. ليدز يعلن ثالث صفقاته الصيفية ساعة | ميركاتو
كاف يعتمد 7 ملاعب مصرية لاستضافة تصفيات أمم إفريقيا للمحليين 2023 ساعة | الكرة الإفريقية
حميديتش: ماني سينضم إلى بايرن ميونيخ ساعة | الكرة الأوروبية
انتهت في الدوري المصري – الإسماعيلي (0) - (0) المقاولون.. سيراميكا (1) - (1) فاركو.. التعادل يحكم 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدرب الأهلي - مستعد لكل شيء.. من هو روي فيتوريا المرشح لخلافة موسيماني 2 الأهلي يفسخ عقد موسيماني بالتراضي.. وسامي قمصان مدربا مؤقتا 3 عواد وأفشة وتريزيجيه رسائل لاعبي مصر إلى إيهاب جلال 4 مدرب الأهلي - قاهر جوارديولا وساعد صلاح.. من هو رودي جارسيا المرشح لخلافة موسيماني