قائمة الزمالك - عودة ثلاثي منتخب مصر.. وسبعة غيابات أمام الأهلي

أعلن البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة الأهلي في مباراة مؤجلة من الجولة العشرين من الدوري الممتاز.

ويغيب عن القائمة محمود علاء بسبب الإيقاف.

بالإضافة إلى حمزة المثلوثي وأحمد فتوح وسيف الدين الجزيري وحازم إمام ومحمد أبو جبل وطارق حامد.

وعاد أحمد سيد زيزو ومحمود حمدي الونش بعد تواجدهما في معسكر منتخب مصر، بينما تواجد إمام عاشور في القائمة مجددا بعد انسحابه من معسكر منتخب مصر بسبب الإصابة وغيابه عن مباراة الداخلية الأخيرة في الكأس.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد - السيد عطية.

الدفاع: محمد عبد الغني - محمود حمدي الونش - محمد طارق - حسام عبد المجيد - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي.

الوسط: إمام عاشور - محمد أشرف روقا - يوسف أوباما - إسلام جابر - محمد أوناجم - محمود عبد الرازق شيكابالا - أشرف بنشرقي - أحمد سيد زيزو - أيمن حفني - سيف جعفر - سيد عبد الله.

الهجوم: يوسف أسامة - عمر السعيد.

ويحتل الزمالك صدارة الدوري برصيد 44 نقطة من 20 مباراة.

بينما يتواجد الأهلي في المركز الثالث برصيد 40 نقطة من 17 مباراة.

وتقام المباراة يوم الأحد 19 يونيو الجاري.

ويُلعب اللقاء على ستاد الأهلي We السلام.

ويبدأ اللقاء في تمام الثامنة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس.

حكم اللقاء

أصبح الإسباني خوسيه لويس مونويرا مونتيرو حكما لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري.

من هو خوسيه لويس مونويرا مونتيرو؟

أدار أول مباراة له في الدوري الإسباني في 2016 بمباراة جمعت سيلتا فيجو وليجانيس وانتهت بفوز الأخير 1-0.

وأصبح حكما دوليا في 2019، وأدار مباريات في تصفيات أمم أوروبا تحت 19 و21 عاما.

الحكم البالغ 39 عاما لم يُدر أي مباراة في دوري أبطال أوروبا من قبل وأدار 3 مباريات في الأدوار التمهيدية من الدوري الأوروبي.

لم يُدر أي مباراة من قبل على مستوى الدوريات العربية.

سبق له أن أدار مباراة ودية بين السعودية والجزائر في مايو من عام 2018 قبل كأس العالم.

وفي ذلك الوقت فاز منتخب السعودية على الجزائر بهدفين مقابل لا شيء.

الموسم الحالي

وأدار تحكيميا مواجهة نصف النهائي بين ريال مدريد وبرشلونة في كأس السوبر الإسباني والتي انتهت بفوز الملكي بنتيجة 3-2 في يناير الماضي.

الموسم المنتهي أدار 27 مباراة في جميع المسابقات محليا وأوروبيا، أشهر 111 بطاقة صفراء و6 حمراء واحتسب 10 ركلات جزاء.

وتعد أشهر مبارياته الموسم الجاري بالدوري الإسباني مواجهة ليفانتي ضد برشلونة والتي احتسب خلالها 3 ركلات جزاء لأصحاب الأرض سجلوا منها هدفين وأهدروا واحدة وفاز برشلونة بنتيجة 3-2 في الوقت القاتل.

إجمالا أدار 116 مباراة في الدوري الإسباني وأشهر خلالها 508 بطاقة صفراء و31 بطاقات حمراء واحتسب 37 ركلة جزاء.

اعتراض مدريدي

في الجولة الأخيرة من موسم 2020-21، عُين حكما لمباراة ريال مدريد ضد فياريال، حينها احتاج الملكي للفوز مع خسارة أتليتكو مدريد لخطف لقب الدوري.

وأشارت حينها قناة ريال مدريد الرسمية في تقرير عرف باسم "ضد المدريديستا" حول أخطاء الحكم ضد الفريق الملكي.

ريال مدريد فاز بالمباراة في الوقت القاتل، لكنه خسر لقب الدوري لصالح أتليتكو مدريد.

مع القطبين

وإجمالا أدار خوسيه مونييرا 20 مباراة لبرشلونة في كل البطولات فيما أسند له مواجهات ريال مدريد 10 مرات.

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