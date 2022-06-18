خبر في الجول - الزمالك ينتظر عودة طارق حامد من الخارج.. والعقوبة تلوح في الأفق

السبت، 18 يونيو 2022 - 00:54

كتب : أحمد شوقي صلاح

طارق حامد الزمالك البنك الأهلي الدوري المصري

ينتظر الزمالك عودة طارق حامد من سفره خارج البلاد، ليقرر ما سيفعله بشأن تأخره عن العودة حتى الآن.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك سيعقد جلسة مع اللاعب فور عودته في التاسع عشر من الشهر الجاري، للاستفسار عن أسباب تأخره لكل ذلك الوقت.

وإذا لم يملك اللاعب أي أسباب مقنعة، سيتم معاقبته وفقا للائحة.

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وكان الاتفاق المبدئي يقضي بسفره لمدة تتراوح بين أسبوع و10 أيام.

ولكن في الوقت الحالي، فإن حامد خارج البلاد لقرابة شهر.

ويخوض اللاعب فترة تأهيل في ألمانيا للعلاج من إصابة ركبته.

ويغيب حامد عن مباراة القمة المنتظرة أمام الأهلي يوم الأحد 19 يونيو.

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