مصدر من رابطة الأندية لـ في الجول: قمة الدور الأول أقيمت بجمهور.. والسلام حصل على موافقة أمنية

السبت، 18 يونيو 2022 - 17:10

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - الزمالك - تصوير مصطفى عميرة

أكدت رابطة الأندية المصرية أن قمة الدور الأول بين الزمالك والأهلي أقيمت بجمهور على عكس ما أعلن عنه النادي الأبيض في خطابه لوزارة الرياضة مشددا على حصول ملعب السلام على الموافقة الأمنية اللازمة لاستضافة لقاء الغد.

وتحدث مصدر من رابطة الأندية –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com قائلا: "ملعب السلام حصل على الموافقة الأمنية اللازمة لاستضافة مباراة الغد بين الأهلي والزمالك".

وأكمل "الملعب هو الخاص بالأهلي صاحب المباراة مثلما تمت الموافقة للزمالك على اللعب في ملعبه في استاد القاهرة في الدور الأول".

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وعن طلب الزمالك عدم حضور الجماهير أسوة بما حدث في الدور الأول أوضح "قمة الدور الأول أقيمت بجمهور والاختلاف الوحيد فقط هو أنها أقيمت بألفي مشجع فيما سيقام لقاء الغد بحضور خمسة آلاف".

وشدد المصدر "توزيع الحضور الجماهيري سيكون بالمناصفة بين الناديين مثلما حدث في الدور الأول، لأن عملية البيع تمت عبر بطاقة المشجع عبر موقع تذكرتي".

وأتم المصدر حديثه "نحرص على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية في مصر".

ماذا حدث؟

أعلن الزمالك عن إرساله لخطاب لوزارة الرياضة طلب فيه نقل مباراة القمة المقرر إقامتها غدا الأحد من ملعب WE السلام بداعي أن الملعب الخاص بالأهلي هو القاهرة.

كذلك أكد الزمالك أن الملعب متواجد في منطقة سكنية وهو ما يمثل مشكلة للسلطات الأمنية.

وأكد الزمالك في خطابه وجوب إقامة المباراة بدون حضور جماهيري أسوة بما حدث في الدور الأول كما زعم بحصول الأهلي على حق حضور 2500 مشجع مقابل 1500 لصالحه فقط.

ويتصدر الزمالك الترتيب بـ44 نقطة بعدما خاض 20 مباراة.

فيما يأتي الأهلي ثالثا بـ40 نقطة بعدما خاض 17 مباراة فقط.

وبينهما يأتي بيراميدز بـ43 نقطة من 21 لقاء.

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