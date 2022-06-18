هدف الأهلي في السعودية.. تقرير: رودي جارسيا يدرب النصر

سيخوض الفرنسي رودي جارسيا تجربته الأولى في المنطقة العربية عندما يتولى تدريب نادي النصر السعودي وفقا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي.

رودي جارسيا هو أحد المرشحين المحتملين لخلافة بيتسو موسيماني في تدريب الأهلي حيث تنطبق عليه المواصفات التي تراها إدارة الأحمر لمستقبل الفريق. (طالع التفاصيل).

وأوضح الموقع الإيطالي أن الاتفاق تم وسيكون رودي جارسيا مدربا لنادي النصر بداية من الموسم المقبل.

وأضاف أن النصر سيكون له الحق في إنهاء عقد رودي جارسيا حال فشله قيادة الفريق إلى المشاركة في دوري أبطال آسيا.

الأرجنتيني ميجيل آنخيل روسو يتولى تدريب النصر في الوقت الحالي وينتهي تعاقده بنهاية منافسات الموسم الحالي من الدوري السعودي للمحترفين نهاية الشهر الجاري.

جارسيا لم يسبق له خوض تجربة التدريب في الشرق الأوسط من قبل، مع خبرته الواسعة في الدوري الفرنسي وتجربة إيطالية مع روما.

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