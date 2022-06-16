مران الزمالك – انتظام رباعي المنتخب وأوناجم... وفحص طبي لـ علاء

انتظم رباعي الزمالك الدولي في مران الفريق اليوم الخميس على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، وانتظام المغربي محمد أوناجم وأجرى محمود علاء فحوصات طبية.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي المقرر لها يوم 19 يونيو الجاري المؤجلة من الجولة 20 من مسابقة الدوري الممتاز.

وشارك الرباعي محمود حمدي "الونش" وأحمد سيد "زيزو" ومحمود علاء ومحمد أبو جبل في مران الأبيض اليوم، عقب انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الدوليون بالأمس من قبل البرتغالي جوسفالدو فيريرا، بعد انتهاء مهمتهم مع المنتخب الوطني خلال الأجندة الدولية .

وخاض الونش فقرة تدريبات تأهيلية إضافية لعدة دقائق قليلة، وركض اللاعب بشكل خفيف بمحيط الملعب، ولم يشارك في التقسيمة الفنية التي أقيمت في نهاية التدريبات واكتفي بأداء التدريبات التأهيلية والفنية، بقرار من الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا.

وأدى "زيزو" و"الونش" تدريبات تأهيلية والفنية بشكل طبيعي، مع زملائهما بالفريق، وحرص فيريرا وأسامة نبيه المدرب العام على الاجتماع بالثنائي للاطمئنان عليه عقب العودة من المشاركة مع منتخب مصر ، ومنحهما بعض التعليمات الفنية لهما لتنفيذها.

وشارك المغربي محمد أوناجم في التدريبات الجماعية بعد انتهاء البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له خلال الأيام الماضية، بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال ودية المصرية للاتصالات، وهي عبارة عن كدمة في القدم .

وخضع محمود علاء لفحوصات طبية تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة محمد أسامة ظل معاناة اللاعب من إصابة في كاحل القدم تعرض لها خلال التواجد مع منتخب مصر قبل ودية كوريا الجنوبية الأخيرة.

وأدى اللاعب فقرة تأهيلية داخل ملعب عبداللطيف أبورجيلة، تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق ، ولم يشارك في التدريبات الجماعية مع زملائه، ومن المقرر أن يجري محمود علاء أشعة خلال الساعات القليلة المقبلة للاطمئنان على حجم إصابته، وتحديد البرنامج التأهيلي والعلاجي له .

وواصل أحمد فتوح البرنامج التأهيلي الموضوع له، لتجهيزه للمشاركة في التدريبات، عقب تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا، وأدي اللاعب تدريبات تأهيلية داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي على هامش التدريبات

وخاض محمد عبد الغني مدافع الفريق فقرة تأهيلية خاصة، في ظل معاناته من إصابة في الكاحل تعرض لها خلال مباراة الداخلية الأخيرة في كأس مصر.

وخاض محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك تدريبات تأهيلية خاصة داخل صالة الجيمانيزيوم أيضا بعد منحه راحه من فيريرا من المشاركة التدريبات الجماعية، مع الاكتفاء فقط بأداء تدريبات تأهيلية داخل الجيم.

وخصصت فقرة تدريبات تأهيلية خاصة ليوسف إبراهيم "أوباما" لاعب الفريق، وخاض اللاعب فقرة جري بطول الملعب، وفقرات تأهيلية أخرى مع زملائه.

وأدي حمزة المثلوثي وحازم إمام ثنائي الزمالك، المرحلة الثانية من البرنامج التأهيلي الخاص بهما، والموضوع لهما من قبل الجهاز الطبي للفريق لتجهيزهما للفترة المقبلة، وحرص محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق على متابعة الفقرة التأهيلية الخاصة بالثنائ ، ونقل لهما بعض التعليمات لتنفيذها.

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