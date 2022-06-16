تقرير: خليلوزيتش مستمر في قيادة منتخب المغرب

الخميس، 16 يونيو 2022 - 18:32

كتب : FilGoal

وحيد خليلوزيتش - المغرب × جزر القمر

يبدو أن المدرب البوسني وحيد خليلوزيتش مستمر في قيادة المنتخب المغربي رغم الانتقادات الشديدة وفقا لصحيفة "المنتخب" المغربية.

صاحب الـ70 عاما قاد المنتخب المغربي للتأهل إلى نهائيات كاس العالم 2022 بقطر لكن عديد من التقارير أشارت إلى إمكانية رحيله عن تدريب أسود الأطلس.

وأوضحت الصحيفة المغربية أن خليلوزيتش مستمر في مهمته ويواصل تنفيذ برنامج إعداد المنتخب لكاس العالم في مركب محمد السادس بشكل طبيعي.

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وأضافت أن الاتحاد المغربي لكرة القدم برئاسة فوزي لقجع لم يعقد أي اجتماعات خاصة مع المدرب البوسني خلال الساعات الماضية كما تردد.

خليلوزيتش بدأ مهمته مع المنتخب المغربي في أغسطس 2019 وقاد الفريق لربع نهائي أمم إفريقيا بالكاميرون وودع البطولة على يد المنتخب المصري.

وتأهل المنتخب المغربي لنهائيات كأس العالم 2022 عقب تخطي عقبة المنتخب الكونغولي بنتيجة 5-2 في مجموع المباراتين.

وحيد خليلوزيتش ترأس القيادة الفنية لـ 4 منتخبات، تأهل بجميعهم إلى كأس العالم لكن الغريب في الأمر أنه رحل عن اثنين قبل خوض منافسات المسابقة.

وكان خليلوزيتش صعد بمنتخب كوت ديفوار إلى كأس العالم 2010 لكن رحل عن الفريق قبل بداية المنافسة.

بينما صعد بمنتخب الجزائر إلى كأس العالم 2014، وقادهم إلى إنجاز تاريخي بعد أن وصلوا إلى دور الـ 16 ثم الخروج لاحقا أمام ألمانيا.

أما اليابان، فقد صعد بهم إلى كأس العالم 2018 لكن تمت إقالته قبل منافسات المونديال.

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